Chovatelia ošípaných: Doplácame na dôsledky opatrení proti slintačke

Bratislava 10. apríla (TASR) - Chovatelia ošípaných na Slovensku čelia vážnym problémom v dôsledku opatrení proti slintačke a krívačke (SLAK). Dvojtýždňová uzávera a zákaz akýchkoľvek presunov zvierat uväznili zvieratá na farmách. Presun na bitúnky sa zastavil, zatiaľ čo import pokračuje. Uviedol to riaditeľ Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných (SACHO) Martin Nevolný.



Zdôraznil, že trh je nasýtený zahraničnými produktami, zatiaľ čo slovenské ošípané zostávajú na farmách v Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji. Týždenne sa hromadí 21.000 nepredaných ošípaných vo vyšších hmotnostiach, ktoré nie je možné zobchodovať.



„Máme 1500 zdravých jatočných ošípaných týždenne a 130 prasníc na tepelné opracovanie ako preventívne opatrenie. Tieto zvieratá majú tú smolu, že sa nachádzajú v 10 km zóne slintačky a krívačky, ale záujem spracovateľov je nulový. Zvieratá na farmách priberajú a rodia sa nové, no odbyt je nedostatočný. Nájsť riešenie nebude jednoduché,“ podčiarkol.



Spresnil, že cena pre chovateľov je teraz o 20 centov za kilogram nižšia ako na nemeckej burze. „Ekonomická podvyživenosť slovenského trhu, ktorá sa bude len prehlbovať, by chovateľov bez možnosti exportovať uvrhla do odkázanosti na spracovateľov, kde by sme o medzinárodných cenách mohli len snívať. Táto ujma sa nedá dofinancovať žiadnymi dotačnými titulmi a sektor by sa pri vypadnutí z globálneho trhu stal nekonkurencieschopným segmentom s cestou k zániku,“ podotkol Nevolný.



Pripomenul, že v utorok (8. 4.) sa predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, zástupcovia SACHO a slovenskí spracovatelia zúčastnili na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v nadväznosti na list upozorňujúci na urgentnú situáciu v sektore chovu ošípaných.



„Ministerstvo sa zaviazalo najneskôr do 11. apríla poskytnúť odpoveď k ďalšiemu postupu a zároveň preveriť niekoľko kľúčových bodov. Medzi najnaliehavejšie úlohy patrí zabezpečenie odbytu minimálne 500 kusov jatočných ošípaných a 200 kusov prasníc na tepelné spracovanie do 14. apríla, ako aj kontaktovanie spracovateľov, ktorí by mohli tieto kapacity spracovať,“ priblížil.



MPRV podľa Nevolného zároveň preverí možnosti zúženia reštrikčných zón, ktoré aktuálne zahŕňajú celé kraje a znemožňujú export, konkrétne aj z Nitrianskeho kraja. „Rovnako bude preskúmaná možnosť použitia mäsa z reštrikčných zón na výrobu konzerv. Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu sa bude zisťovať, či je možné využiť výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní pre štátne inštitúcie a štátne hmotné rezervy. Dôležitou súčasťou riešenia bude aj zmapovanie dostupných skladovacích a mraziacich kapacít, kam by bolo možné mäso dočasne uložiť,“ doplnil Nevolný.



Dodal, že problém nevznikol v dôsledku voľného trhu, ale opatrení zákazu vývozu a povoleného dovozu. „Tlačíme pred sebou 20.000 ošípaných týždenne, ktoré máme zakázané vyviezť a momentálne nie je pre polovicu z nich priestor na slovenskom trhu. Bez pomoci štátu budú musieť byť zvieratá vypustené do vonkajších priestorov fariem, čím sa neúmerne zvýši možnosť nakazenia zdravých zvierat. Chovy ošípaných pri prepuknutí nákazy sú násobne väčším producentom vírusu ako chovy dobytka,“ uzavrel Nevolný.