SACHO: Výber lokalít na likvidáciu zvierat ohrozuje strategické chovy

Bratislava 28. marca (TASR) - Chovatelia s vážnym znepokojením sledujú výber lokalít určených na likvidáciu zvierat infikovaných slintačkou a krívačkou (SLAK). Uviedla to Dominika Vlacseková, výkonná tajomníčka Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných (SACHO). Farmári podľa nej upozorňujú, že niektoré vytypované miesta sa nachádzajú v blízkosti chovov a ich použitie na likvidáciu by mohlo mať katastrofálne následky pre celé odvetvie.



Zdôraznila, že za mimoriadne nebezpečný príklad považujú chovatelia lokalitu Vlčie hory (pri Hlohovci, pozn. TASR), kde sa vo vzdialenosti 10 km nachádza niekoľko chovov hovädzieho dobytka a ošípaných s plemenným stádom pre prasnice. Umiestnenie likvidačného miesta takto blízko k citlivým živočíšnym prevádzkam predstavuje podľa chovateľov priame ohrozenie ich existencie.



„Je nepredstaviteľné, aby štát zvažoval takéto riešenia bez dôkladnej analýzy dosahov na poľnohospodársku infraštruktúru. Preprava infikovaných zvierat a ich likvidácia v blízkosti aktívnych fariem je extrémne riziková,“ upozornili zástupcovia poľnohospodárskych subjektov.



Zároveň apelujú na príslušné ministerstvá a úrady, aby výber lokalít podriadili prísnym kritériám ochrany životného prostredia. „Vybrané miesta musia byť dostatočne vzdialené od akýchkoľvek chovateľských prevádzok. Nestačí len administratívne rozhodnutie - je nevyhnutná odborná diskusia a analýza rizík,“ dodali farmári.



Vlacseková dodala, že zástupcovia odvetvia žiadajú okamžité prehodnotenie už vybraných lokalít a vyzývajú kompetentné orgány, aby do rozhodovania aktívne zapojili odbornú a chovateľskú verejnosť.