Sachs: Zmiernenie sankcií dodávky ruskej ropy výraznejšie nezvýši

Moskva 19. februára (TASR) - Potenciálne prímerie na Ukrajine a s ním súvisiace zmiernenie sankcií voči Rusku pravdepodobne nepovedie k výraznejšiemu zvýšeniu dodávok ruskej ropy na svetové trhy. Uviedla to v stredu investičná banka Goldman Sachs. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Sme presvedčení, že produkcia ropy v Rusku je viac než sankciami ovplyvňovaná dohodou v rámci ropného zoskupenia OPEC+. Na jej základe má Rusko stanovený produkčný limit 9 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne," uviedli analytici z Goldman Sachs. Zoskupenie OPEC+, ktoré tvoria štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom, sa na svetovej produkcii ropy podieľa približne polovicou.



Banka zároveň predpokladá, že OPEC+ pravdepodobne posunie plány na zvýšenie produkcie ropy na neskoršie obdobie. Zvýšenie objemu ťažby je predbežne naplánované na apríl, podľa Goldman Sachs by však štáty OPEC+ tak mohli urobiť až od júla. Čiastočne sa pod to podpisuje pretrvávajúca neistota v súvislosti s americkou obchodnou politikou. Tieto úvahy však zatiaľ odmietol ruský vicepremiér Alexander Novak, ktorý začiatkom týždňa povedal, že štáty OPEC+ neprijali žiadne rozhodnutie o posunutí plánovaného termínu zvýšenia ťažby ropy.