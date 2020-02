SACKA: Možno očakávať pokles záujmu cestovať do postihnutých oblastí

Bratislava 29. februára (TASR) – Pokles záujmu o cestovanie do oblasti v blízkosti výskytu koronavírusu sa dá očakávať. Situácia sa však často mení, nedá sa preto presne odhadnúť dosah na cestovný ruch. Uviedol to pre TASR prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes. Zdôraznil, že do začiatku letnej sezóny je ešte dosť času dostať situáciu pod kontrolu.



Situácia okolo koronavírusu sa podľa neho z pohľadu dosahu na cestovný ruch najviac dotkne Číny. "Otázkou je, kedy sa podarí dostať koronavírus pod kontrolu, a ako rýchlo sa dokážu ostatné dotknuté krajiny vyrovnať s danou situáciou," poznamenal Berkes. Verí, že spôsobené škody v cestovnom ruchu nepresiahnu mieru únosnosti. Zároveň vyjadril ľútosť nad všetkými obeťami vírusu.



Najvyšší počet nakazených koronavírusom zo všetkých európskych krajín je momentálne v Taliansku. Najviac nakazených pritom hlásia zo severu krajiny. Severné Taliansko je podľa Berkesa celoročne navštevované Slovákmi. Väčšina z nich si však svoj pobyt organizuje vo vlastnej réžii, asociácia preto nemá presné počty takto vycestovaných turistov. "V roku 2018 (údaje z roku 2019 ešte nemáme k dispozícii) vycestovalo do Talianska prostredníctvom cestovných kancelárií vyše 67.000 turistov," priblížil prezident SACKA.



Tým, ktorí sa nachádzajú priamo v postihnutom regióne, odporúča riadiť sa pokynmi polície a kompetentných orgánov. "O svojej situácii by mali informovať zastupiteľský úrad a cestovnú kanceláriu, v ktorej zájazd zakúpili," dodal.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča slovenským občanom zvážiť cestovanie do Talianska a krajín, kde je zaznamenané šírenie nového koronavírusu. TASR o tom v stredu (26. 2.) informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.