SACKA: Historicky najlepšiu letnú sezónu z r. 2019 minimálne vyrovnáme

Bratislava 25. septembra (TASR) - Všetko nasvedčuje tomu, že tohtoročná letná sezóna z pohľadu dovoleniek Slovákov v zahraničí sa minimálne vyrovná historicky najlepšej sezóne z roku 2019, ak ju aj neprekoná. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes. Zdôraznil však, že na konečné čísla ešte len čakajú.



Dovolenkové cesty Slovákov počas tohto leta najviac smerovali do Turecka. "Nasledujú obľúbené stredomorské destinácie – Grécko, grécke ostrovy, Taliansko, vrátane Sicílie a Španielsko. Ťahúňom tohto roka bol aj Cyprus, či už jeho severná alebo južná časť," priblížil Berkes.



Medzi stabilné destinácie Slovákov patrí aj Egypt či Chorvátsko, ktoré je najobľúbenejšou destináciou Slovákov cestujúcich individuálne. "Všetko nasvedčuje tomu, že organizovaný cestovný ruch smerom do Chorvátska bol najlepší v histórii," podotkol prezident SACKA.



Mimoriadny záujem podľa jeho slov bol toto leto o rodinné izby v hotelových rezortoch s animáciami, bazénmi a akvaparkmi. "Slováci dávajú prednosť hotelovým rezortom priamo na pláži a konceptom ´all inclusive´," poznamenal Berkes.



Zároveň asociácia vníma nárast záujmu o leteckú prepravu aj do menej vzdialených destinácií. "Rovnako sme zaregistrovali záujem o vyšší štandard služieb, či už hovoríme o výbere štvorhviezdičkových a päťhviezdičkových hotelov s all inclusive konceptom alebo o využití doplnkových nadštandardných služieb za príplatok – izby vyššej kategórie, výhľad na more a podobne," dodal Berkes. Skonštatoval tiež, že cíti vyššiu dôveru klientov v produkty cestovných kancelárií, pričom ľudia sa neboja nakupovať zájazdy s väčším predstihom.