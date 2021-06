Cestovné kancelárie: Nebojte sa dovolenky, hitom leta môže byť Grécko

Bratislava 22. júna (TASR) - Hitom tohtoročnej letnej turistickej sezóny bude Grécko a jeho ostrovy. Myslí si to Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA). Cestovania sa podľa neho netreba báť, odporúča cestovať do zahraničia zo slovenských letísk, uviedol v utorok na tlačovej konferencii na bratislavskom letisku.



"Pravdou je, že najviac peňazí našich ľudí je v tureckých hoteloch. To sú tie peniaze, ktoré si ľudia vlani zaplatili v rámci akcií tzv. first moment. Krajiny ako Maďarsko, Poľsko a Rumunsko majú s Tureckom uzatvorené bilaterálne zmluvy o voľnom pohybe osôb. Slovensko zatiaľ takúto dohodu nemá," doplnil Mikuláš Milko, šéf cestovnej kancelárie Hydrotour.



Na základe nariadenia hygienika rezortu vnútra je potrebné mať v priestoroch slovenských letísk prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, pripomenula hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava (BTS) Veronika Demovičová.



"Dôležitou vecou je tiež, že cestujúci často nespĺňajú vstupné podmienky krajín, do ktorých letia, a to najmä nemajú vyplnené formuláre na webovej stránke. To spôsobuje, že takýto cestujúci z letiska neodletia," doplnila.



Dodala, že cestujúci lietadlom by mali samozrejme dodržiavať hygienické opatrenia, ako sú odstupy, používanie respirátorov, či realizovať platby bezkontaktne.