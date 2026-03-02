< sekcia Ekonomika
SACKA je v kontakte s členskými CK kvôli situácii na Blízkom východe
Na Blízkom východe je asi 1000 klientov.
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) je v kontakte s členskými cestovnými kanceláriami (CK), ktoré majú klientov v krajinách Blízkeho východu. Ráta s číslom do 1000 klientov. Vyplýva to vyjadrenia prezidentky asociácie Ľudmily Masarikovej pre TASR.
„SACKA je v kontakte s členskými cestovnými kanceláriami, ktoré majú klientov v krajinách Blízkeho východu. Celkový počet klientov sa priebežne mení v nadväznosti na realizované lety na Slovensko, ale počítame s číslom do 1000 klientov cez cestovné kancelárie združené v SACKA,“ priblížila pre TASR.
Cestovné kancelárie v destináciách podľa slov Masarikovej spolupracujú s lokálnymi partnermi a leteckými spoločnosťami pri zabezpečovaní starostlivosti o klientov a organizovaní ich bezpečného návratu späť na Slovensko. „Zájazdy na najbližšie dni cestovné kancelárie budú realizovať alebo rušiť v závislosti od situácie v tej ktorej konkrétnej krajine,“ doplnila.
V prípade, že cestovná kancelária nie je schopná pre mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti zabezpečiť zájazd, môže ho zo zákona zrušiť a klientom vrátiť zaplatenú cenu zájazdu. „Podobné právo odstúpiť od zmluvy o zájazde má aj cestujúci, ak pre mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti v cieľovej destinácii alebo v jej bezprostrednej blízkosti nastali tieto okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu,“ ozrejmila prezidentka asociácie.
Cestovné kancelárie podľa nej prednostne organizujú návrat klientov na Slovensko s leteckými spoločnosťami, ktoré boli pôvodne zazmluvnené k zájazdom a klienti nimi do destinácií aj leteli. „Ak by sa realizovali repatriačné lety a bolo by to efektívne a možné, sú pripravené využiť aj repatriačné lety organizované štátom,“ dodala.
„SACKA je v kontakte s členskými cestovnými kanceláriami, ktoré majú klientov v krajinách Blízkeho východu. Celkový počet klientov sa priebežne mení v nadväznosti na realizované lety na Slovensko, ale počítame s číslom do 1000 klientov cez cestovné kancelárie združené v SACKA,“ priblížila pre TASR.
Cestovné kancelárie v destináciách podľa slov Masarikovej spolupracujú s lokálnymi partnermi a leteckými spoločnosťami pri zabezpečovaní starostlivosti o klientov a organizovaní ich bezpečného návratu späť na Slovensko. „Zájazdy na najbližšie dni cestovné kancelárie budú realizovať alebo rušiť v závislosti od situácie v tej ktorej konkrétnej krajine,“ doplnila.
V prípade, že cestovná kancelária nie je schopná pre mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti zabezpečiť zájazd, môže ho zo zákona zrušiť a klientom vrátiť zaplatenú cenu zájazdu. „Podobné právo odstúpiť od zmluvy o zájazde má aj cestujúci, ak pre mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti v cieľovej destinácii alebo v jej bezprostrednej blízkosti nastali tieto okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu,“ ozrejmila prezidentka asociácie.
Cestovné kancelárie podľa nej prednostne organizujú návrat klientov na Slovensko s leteckými spoločnosťami, ktoré boli pôvodne zazmluvnené k zájazdom a klienti nimi do destinácií aj leteli. „Ak by sa realizovali repatriačné lety a bolo by to efektívne a možné, sú pripravené využiť aj repatriačné lety organizované štátom,“ dodala.