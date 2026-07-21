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SACKA: Klienti cestovnej kancelárie Solvex majú zákonnú ochranu
Prezidentka SACKA Ľudmila Masariková dodala, že Slovenské cestovné kancelárie združené v asociácii ponúkli svoju súčinnosť poisťovni a pomoc pri zabezpečení repatriácie vycestovaných klientov.
Autor TASR
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Bratislava 21. júla (TASR) - Krachujúca cestovná kancelária Solvex podnikala na Slovensku takmer tri desaťročia v zmysle vydaného živnostenského oprávnenia a mala zabezpečenú formu poistenia pre prípad úpadku v súlade s platnou legislatívou. V reakcii na ohlásenú platobnú neschopnosť cestovnej kancelárie to uviedla Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).
„Ochrana klienta je zabezpečená formou poistenia pre prípad úpadku uzavretého s poisťovňou Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu na poistnú sumu 2,550 milióna eur. To znamená, že klienti, ktorí si zakúpili zájazd v cestovnej kancelárii Solvex, majú nárok na zabezpečenie bezplatnej repatriácie na Slovensko a na vrátenie peňažných prostriedkov za zaplatené, ale ešte nečerpané služby,“ uviedla SACKA.
Prezidentka SACKA Ľudmila Masariková dodala, že Slovenské cestovné kancelárie združené v asociácii ponúkli svoju súčinnosť poisťovni a pomoc pri zabezpečení repatriácie vycestovaných klientov. Pre uplatnenie svojich nárokov sa klienti musia obrátiť na poisťovňu Colonnade Insurance, ktorá im poskytne bližšie informácie o ďalších krokoch a konkrétnom postupe.
SACKA zároveň informovala, že v utorok ráno mimoriadne zasadne prezídium a dozorná rada asociácie, ktorá sa bude situácii venovať.
Solvex vyhlásil platobnú neschopnosť v pondelok (20. 7.) popoludní. Cestovná kancelária sa špecializovala na cenovo dostupné zájazdy, najmä do Bulharska. Spoločnosť na svojej internetovej stránke uviedla, že príčinou problémov je najmä výrazný rast cien palív a služieb v cestovnom ruchu v dôsledku napätej geopolitickej situácie, dlhodobý konkurenčný tlak na udržanie nízkych predajných cien, ako aj úpadok jedného z našich významných zahraničných obchodných partnerov.
Za rok 2025 vykázala spoločnosť podľa portálu FinStat zisk 16.876 eur pri výnosoch 12,53 milióna eur.
„Ochrana klienta je zabezpečená formou poistenia pre prípad úpadku uzavretého s poisťovňou Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu na poistnú sumu 2,550 milióna eur. To znamená, že klienti, ktorí si zakúpili zájazd v cestovnej kancelárii Solvex, majú nárok na zabezpečenie bezplatnej repatriácie na Slovensko a na vrátenie peňažných prostriedkov za zaplatené, ale ešte nečerpané služby,“ uviedla SACKA.
Prezidentka SACKA Ľudmila Masariková dodala, že Slovenské cestovné kancelárie združené v asociácii ponúkli svoju súčinnosť poisťovni a pomoc pri zabezpečení repatriácie vycestovaných klientov. Pre uplatnenie svojich nárokov sa klienti musia obrátiť na poisťovňu Colonnade Insurance, ktorá im poskytne bližšie informácie o ďalších krokoch a konkrétnom postupe.
SACKA zároveň informovala, že v utorok ráno mimoriadne zasadne prezídium a dozorná rada asociácie, ktorá sa bude situácii venovať.
Solvex vyhlásil platobnú neschopnosť v pondelok (20. 7.) popoludní. Cestovná kancelária sa špecializovala na cenovo dostupné zájazdy, najmä do Bulharska. Spoločnosť na svojej internetovej stránke uviedla, že príčinou problémov je najmä výrazný rast cien palív a služieb v cestovnom ruchu v dôsledku napätej geopolitickej situácie, dlhodobý konkurenčný tlak na udržanie nízkych predajných cien, ako aj úpadok jedného z našich významných zahraničných obchodných partnerov.
Za rok 2025 vykázala spoločnosť podľa portálu FinStat zisk 16.876 eur pri výnosoch 12,53 milióna eur.