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SACKA: Klienti cestovnej kancelárie Solvex majú zákonnú ochranu

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Na snímke prezidentka SACKA Ľudmila Masariková. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Prezidentka SACKA Ľudmila Masariková dodala, že Slovenské cestovné kancelárie združené v asociácii ponúkli svoju súčinnosť poisťovni a pomoc pri zabezpečení repatriácie vycestovaných klientov.

Autor TASR
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Bratislava 21. júla (TASR) - Krachujúca cestovná kancelária Solvex podnikala na Slovensku takmer tri desaťročia v zmysle vydaného živnostenského oprávnenia a mala zabezpečenú formu poistenia pre prípad úpadku v súlade s platnou legislatívou. V reakcii na ohlásenú platobnú neschopnosť cestovnej kancelárie to uviedla Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).

Ochrana klienta je zabezpečená formou poistenia pre prípad úpadku uzavretého s poisťovňou Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu na poistnú sumu 2,550 milióna eur. To znamená, že klienti, ktorí si zakúpili zájazd v cestovnej kancelárii Solvex, majú nárok na zabezpečenie bezplatnej repatriácie na Slovensko a na vrátenie peňažných prostriedkov za zaplatené, ale ešte nečerpané služby,“ uviedla SACKA.

Prezidentka SACKA Ľudmila Masariková dodala, že Slovenské cestovné kancelárie združené v asociácii ponúkli svoju súčinnosť poisťovni a pomoc pri zabezpečení repatriácie vycestovaných klientov. Pre uplatnenie svojich nárokov sa klienti musia obrátiť na poisťovňu Colonnade Insurance, ktorá im poskytne bližšie informácie o ďalších krokoch a konkrétnom postupe.

SACKA zároveň informovala, že v utorok ráno mimoriadne zasadne prezídium a dozorná rada asociácie, ktorá sa bude situácii venovať.

Solvex vyhlásil platobnú neschopnosť v pondelok (20. 7.) popoludní. Cestovná kancelária sa špecializovala na cenovo dostupné zájazdy, najmä do Bulharska. Spoločnosť na svojej internetovej stránke uviedla, že príčinou problémov je najmä výrazný rast cien palív a služieb v cestovnom ruchu v dôsledku napätej geopolitickej situácie, dlhodobý konkurenčný tlak na udržanie nízkych predajných cien, ako aj úpadok jedného z našich významných zahraničných obchodných partnerov.

Za rok 2025 vykázala spoločnosť podľa portálu FinStat zisk 16.876 eur pri výnosoch 12,53 milióna eur.
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