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SACKA: Letný tábor je zájazd, ak spája ubytovanie a iné služby
Za ostatné roky zaznamenala SACKA viac ako 50 občianskych združení, ktoré verejne, opakovane a za komerčnú cenu organizovali detské tábory v rozpore so zákonom.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Ak letný tábor zahŕňa kombináciu ubytovania a ďalších služieb cestovného ruchu, podľa zákona ide o zájazd. Takýto pobyt môže organizovať výlučne cestovná kancelária, ktorá má zabezpečenú zákonom stanovenú ochranu pre prípad úpadku, tzv. poistenie insolventnosti. Upozornila na to v piatok Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).
Ako pripomenula, ochrana spotrebiteľa pri organizovaných pobytoch detí nie je formalitou. Je to zákonný mechanizmus, ktorý chráni klientov v prípadoch, keď organizátor nedokáže zabezpečiť objednané služby alebo sa dostane do finančných problémov.
„Každé leto sa stretávame s tým, že rôzne subjekty organizujú pobyty, ktoré svojím charakterom spĺňajú definíciu zájazdu, hoci nie sú cestovnými kanceláriami. V takom prípade účastníci nemajú zákonom garantovanú ochranu, ktorú by pri riadne organizovanom zájazde mali. Najzraniteľnejšími sú pritom práve deti a ich rodičia alebo organizácie, ktoré pobyty objednávajú,“ uviedol predseda Klubu detských cestovných kancelárií a člen prezídia SACKA Pavol Bobošík.
Ak je súčasťou pobytu ubytovanie spolu s ďalšími službami, ako je stravovanie, doprava, športový alebo animačný program či iné služby cestovného ruchu, spravidla ide o zájazd podľa zákona o zájazdoch. Takýto produkt môže verejne ponúkať iba cestovná kancelária zapísaná v zozname Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Za ostatné roky zaznamenala SACKA viac ako 50 občianskych združení, ktoré verejne, opakovane a za komerčnú cenu organizovali detské tábory v rozpore so zákonom. „Existujú aj výnimky, pri ktorých môže tábor organizovať aj občianske združenie, avšak výhradne neverejne a len pre svojich členov,“ vysvetlil Bobošík.
SACKA preto odporúča rodičom, školám, samosprávam, centrám pre deti a rodiny aj všetkým organizáciám, ktoré objednávajú detské pobyty, aby si ešte pred uzatvorením zmluvy overili, či má organizátor vydané živnostenské oprávnenie pre prevádzkovanie cestovnej kancelárie a zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku.
„Je potrebné si uvedomiť, že v mnohých prípadoch ide o nakladanie s verejnými zdrojmi a je otázkou, či štatutár v prípade výberu neoprávneného dodávateľa koná s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi,“ dodal Bobošík.
Najjednoduchším spôsobom je overenie prostredníctvom portálu www.oversicestovku.sk, ktorý čerpá údaje z oficiálneho registra Slovenskej obchodnej inšpekcie a databázy členských cestovných kancelárií SACKA.
Zároveň vyzýva všetky subjekty organizujúce pobyty pre deti, aby dôsledne rešpektovali platnú legislatívu. „Cieľom nie je administratívna záťaž, ale ochrana účastníkov, transparentné podnikateľské prostredie a predchádzanie situáciám, ktoré môžu mať vážne dôsledky najmä pre deti a ich rodiny,“ uviedol generálny tajomník SACKA Radoslav Oliver Košík. Asociácia bude v tejto súvislosti onedlho iniciovať rokovania s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Ako pripomenula, ochrana spotrebiteľa pri organizovaných pobytoch detí nie je formalitou. Je to zákonný mechanizmus, ktorý chráni klientov v prípadoch, keď organizátor nedokáže zabezpečiť objednané služby alebo sa dostane do finančných problémov.
„Každé leto sa stretávame s tým, že rôzne subjekty organizujú pobyty, ktoré svojím charakterom spĺňajú definíciu zájazdu, hoci nie sú cestovnými kanceláriami. V takom prípade účastníci nemajú zákonom garantovanú ochranu, ktorú by pri riadne organizovanom zájazde mali. Najzraniteľnejšími sú pritom práve deti a ich rodičia alebo organizácie, ktoré pobyty objednávajú,“ uviedol predseda Klubu detských cestovných kancelárií a člen prezídia SACKA Pavol Bobošík.
Ak je súčasťou pobytu ubytovanie spolu s ďalšími službami, ako je stravovanie, doprava, športový alebo animačný program či iné služby cestovného ruchu, spravidla ide o zájazd podľa zákona o zájazdoch. Takýto produkt môže verejne ponúkať iba cestovná kancelária zapísaná v zozname Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Za ostatné roky zaznamenala SACKA viac ako 50 občianskych združení, ktoré verejne, opakovane a za komerčnú cenu organizovali detské tábory v rozpore so zákonom. „Existujú aj výnimky, pri ktorých môže tábor organizovať aj občianske združenie, avšak výhradne neverejne a len pre svojich členov,“ vysvetlil Bobošík.
SACKA preto odporúča rodičom, školám, samosprávam, centrám pre deti a rodiny aj všetkým organizáciám, ktoré objednávajú detské pobyty, aby si ešte pred uzatvorením zmluvy overili, či má organizátor vydané živnostenské oprávnenie pre prevádzkovanie cestovnej kancelárie a zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku.
„Je potrebné si uvedomiť, že v mnohých prípadoch ide o nakladanie s verejnými zdrojmi a je otázkou, či štatutár v prípade výberu neoprávneného dodávateľa koná s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi,“ dodal Bobošík.
Najjednoduchším spôsobom je overenie prostredníctvom portálu www.oversicestovku.sk, ktorý čerpá údaje z oficiálneho registra Slovenskej obchodnej inšpekcie a databázy členských cestovných kancelárií SACKA.
Zároveň vyzýva všetky subjekty organizujúce pobyty pre deti, aby dôsledne rešpektovali platnú legislatívu. „Cieľom nie je administratívna záťaž, ale ochrana účastníkov, transparentné podnikateľské prostredie a predchádzanie situáciám, ktoré môžu mať vážne dôsledky najmä pre deti a ich rodiny,“ uviedol generálny tajomník SACKA Radoslav Oliver Košík. Asociácia bude v tejto súvislosti onedlho iniciovať rokovania s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.