SACKA: Najdôležitejšie pre cestovný ruch je odloženie čerpania služieb

Bratislava 4. apríla (TASR) – Najdôležitejším opatrením pre cestovné kancelárie alebo agentúry, ale aj pre ochranu spotrebiteľa, je možnosť odloženia čerpania zaplatených služieb na budúce obdobie, ktoré bude priaznivé na cestovanie. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes. Rezort dopravy už avizoval, že takýto návrh pripravuje.



Berkes poznamenal, že cestovný ruch participuje na opatreniach, ktoré prijíma vláda na zmiernenie dosahov šírenia ochorenia COVID-19, tieto opatrenia sa tak už týkajú cestovných kancelárií (CK) a cestovných agentúr (CA). "SACKA je súčinná s príslušnými rezortmi pri príprave opatrení a poskytuje všetky relevantné informácie kompetentným úradom," skonštatoval s tým, že opatrenia pre toto odvetvie očakáva v najbližších dňoch.



CK si podľa neho splnili svoju povinnosť a všetky celkové alebo zálohové platby uhradili dodávateľom služieb, ako sú ubytovacie, dopravné a iné služby. "Nie je možné pre CK očakávať spätné úhrady od dodávateľov v plnej výške, pretože napríklad hotelieri investujú do rekonštrukcií priestorov, preklenutie zimnej sezóny a podobne," priblížil Berkes.



Zároveň však dodal, že podľa dnes platného zákona majú CK povinnosť, ak nedokážu klientom poskytnúť služby cestovného ruchu uvedené v zmluve o zájazde, vrátiť späť uhradené zálohy. "Aby sme predišli komplikáciám pri vracaní prostriedkov klientom, kde by mohlo z dôvodu nedostatočnej likvidity vyhlásiť insolventnosť mnoho CK a následne by museli poisťovne pristupovať k masovým plneniam poistných udalostí, ktoré by mohli mať dlhotrvajúci priebeh, sa javí ako najlepšie riešenie odklad čerpania služieb," ozrejmil. Tým by bol podľa jeho slov celý vklad klientov ochránený, pretože v prípade stornovania zájazdu zo strany klienta má CK nárok na storno poplatok v zmysle všeobecných zmluvných podmienok.



Súčasne podotkol, že teraz žiadať vrátenie peňazí bez stornopoplatku za zájazd s nástupom v auguste je neopodstatnené. "Pretože CK a ich dodávatelia sú pripravení tieto služby poskytnúť a momentálne nie je v platnosti žiaden oficiálny zákaz cestovať v tomto období. Treba si uvedomiť, že strach z cestovania sa poistiť nedá," zdôraznil Berkes.



Zároveň však uviedol, že členské CK v asociácii sú ochotné s klientmi hľadať východiská v podobe bezplatnej zmeny termínu zájazdu už teraz. V súčasnosti, keď sú finančné toky zamrznuté, podľa neho pomôže solidarita, empatia a ochota hľadať východiská z rôznych komplikovaných situácií. "Chcem sa touto cestou poďakovať klientom CK/CA za to, že neprepadajú panike a väčšina z nich solidárne čaká, kedy budú môcť bezpečne nastúpiť na svoj vytúžený zájazd. Dúfam, že to bude skôr, ako sa dnes zdá," uzavrel Berkes.