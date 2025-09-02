< sekcia Ekonomika
Novou prezidentkou asociácie cestovných kancelárií je Ľ. Masariková
Ľudmila Masariková sa do funkcie dostala ako prvá žena vo viac ako 34-ročnej histórii asociácie.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Novou prezidentkou Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) sa stala Ľudmila Masariková. Vo funkcii nahradila doterajšieho riaditeľa Romana Berkesa. V utorok o tom informoval generálny tajomník SACKA Radoslav Oliver Košík.
Ľudmila Masariková sa do funkcie dostala ako prvá žena vo viac ako 34-ročnej histórii asociácie. „Je skúsenou manažérkou pôsobiacou už viac ako tri desaťročia v oblasti slovenského a medzinárodného cestovného ruchu. Po vyštudovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave krátko pôsobila v advokácii a neskôr nastúpila do cestovnej kancelárie Satur Travel a do Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr na pozíciu členky prezídia,“ uviedol generálny tajomník.
