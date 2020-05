SACKA: Peniaze boli poslané dodávateľom, nevieme ich vrátiť klientom

Bratislava 21. mája (TASR) – Zákon o zájazdoch schválený na poslednej schôdzi parlamentu dokáže najlepšie ochrániť ako práva klienta, tak aj cestovné kancelárie a agentúry. Očakávať zákon, ktorý by dokonale vyriešil vzniknutú situáciu, je však nemožné, uviedol vo štvrtok prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes.



"Žijeme v mimoriadnej situácii, následkom ktorej je znemožnený voľný pohyb a cestovanie, sú uzatvorené hranice a hotely. To všetko má obrovský negatívny vplyv na celý cestovný ruch a zvlášť na cestovné kancelárie a agentúry, ktoré všetky utŕžené peniaze od klientov poslali dodávateľom služieb v destináciách a splnili si tak svoju povinnosť. Nedokážu ich teda vrátiť klientom," povedal Berkes. Prezident asociácie preto uvítal, že právna norma, ktorú v stredu (20. 5.) prijal parlament, povoľuje cestovným kanceláriám odklad poskytovania služieb. Pripomenul, že na druhej strane zabraňuje cestovným kanceláriám trvať na doplatkoch od klientov do plnej ceny zájazdu.



Niektorí parlamentní poslanci by chceli motivovať ľudí, aby menili zahraničné zájazdy za slovenské. "Jednou z takýchto motivácií môže byť napríklad, že za takýto vymenený zájazd bude odpustená DPH," uviedol poslanec za Sme rodina Martin Borguľa. Generálna sekretárka asociácie Jana Varinská považuje takýto nápad za legitímny. "Ak to znamená, že naše cestovné kancelárie a cestovné agentúry majú začať ponúkať klientom dovolenku na Slovensku, nemáme s tým žiadny problém. Ak to však znamená, že si majú klienti miesto už zaplatenej dovolenky v zahraničí presmerovať svoje peniaze na domácu dovolenku, tak v tom problém je," upozornila Varinská.



Cestovné kancelárie totiž vybraté peniaze od klientov poslali na účty zahraničných hotelov, leteckých spoločností a ďalších subdodávateľov a nemajú tieto prostriedky na účtoch. "Preto potrebujú pochopenie klientov, aby si dovolenku presunuli na obdobie priaznivejšie, čiže do budúceho obdobia a aby naši klienti cestovali za svojimi zahraničnými snami," zdôraznila Varinská.