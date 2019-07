SACKA: Podnikanie Globe Travel má znaky podvodného konania

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr odporúča všetkým dotknutým stranám, aby sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní.

Bratislava 4. júla (TASR) - Podnikanie cestovnej agentúry Globe Travel Nové Zámky má znaky podvodného konania. Uviedla to Jana Varinská, generálna sekretárka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).



"Z informácií, ktoré sú nám známe z médií a dotknutých zdrojov konštatujeme, že v prípade podnikania cestovnej agentúry Globe Travel Nové Zámky má Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr za to, že podnikanie vyššie uvedenej cestovnej agentúry vykazuje znaky podvodného konania voči svojim obchodným partnerom pri predaji zájazdov koncovým spotrebiteľom," upozornila.



Asociácia podľa Varinskej odporúča všetkým dotknutým stranám, aby sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní.



Policajti v Nových Zámkoch, Malackách či Rožňave v utorok (2.7.) večer spisovali trestné oznámenia na majiteľku cestovnej agentúry Globe Travel. Tá totiž prevzala od desiatok klientov peniaze za letné dovolenky, no väčšinu z nich, ani zmluvy o zájazde, neposunula cestovným kanceláriám, ktoré letné pobyty pri mori organizovali, informovala TV Joj.



Majiteľka cestovnej agentúry zinkasovala od klientov vyše 100.000 eur, ale organizátorom zájazdov ich neodovzdala. Klienti ostali bez dovolenky aj bez peňazí.



Nešlo pritom zrejme len o slovenské cestovné kancelárie, ale aj o rakúskych či nemeckých touroperátorov. Agentúra totiž na svojom webe lákala aj na zájazdy organizované zahraničnými cestovnými kanceláriami, ponúkala aj poznávacie zájazdy.