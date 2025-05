SACKA: Polovica letných zájazdov do zahraničia už je vypredaná

Bratislava 19. mája (TASR) - Polovica dovolenkových zájazdov do zahraničia na nadchádzajúcu letnú sezónu už je vypredaná. Najväčší záujem je o zájazdy v júli a auguste, dovolenkári sa chystajú najmä do Turecka či Egypta. Uviedol to v pondelok prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (SACKA) Roman Berkes.



„Vypredanosť zájazdov môže byť niekde na hranici 50 % a viac. Dá sa povedať, že polovica plánovaných zájazdov už je vypredaná. Teraz sa budú dopredávať termíny, ktoré sú ešte k dispozícii,“ priblížil Berkes. Doplnil, že očakávať možno aj takzvané last minute zájazdy s vysokými zľavami, ktoré destinácie a za akých podmienok budú v ponuke, sa však vopred odhadnúť nedá. Ceny letných zájazdov v porovnaní s minulým rokom podľa odhadov vzrástli približne o 10 až 15 %.



Generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota na pondelkovej tlačovej konferencii priblížil, že aj v tohtoročnej letnej sezóne je najväčší záujem o Turecko, obľúbené sú tiež Egypt, Cyprus, Tunisko, Taliansko či Malta.



SACKA pred nadchádzajúcou letnou sezónou upozornila na podvodné ponuky zájazdov prezentované najmä na sociálnych sieťach. Dovolenkárom odporučili pred kúpou zájazdu preveriť si cestovnú kanceláriu alebo agentúru, s ktorou plánujú vycestovať do zahraničia.



„Oveľa väčší počet dovolenkárov vyhľadáva výhodné ponuky aj na sociálnych sieťach a túto situáciu využívajú špekulanti až podvodníci, a nastavujú rôzne pasce na sociálnych sieťach, kde komunikujú rôzne ponuky zájazdov za veľmi výhodné ceny,“ uviedol Berkes.



Doplnil, že pred kúpou zájazdu si treba ponuku i poskytovateľa riadne preveriť. Zamerať sa treba najmä na to, či má cestovná kancelária ochranu proti úpadku, teda uzavreté poistenie insolventnosti. Skontrolovať si tiež treba, či má cestovná kancelária zverejnené základné údaje i to, ako komunikuje so zákazníkmi.



Preveriť cestovnú kanceláriu si možno prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), ktorá na svojom webe zverejnila zoznam cestovných kancelárií spĺňajúcich zákonné podmienky. Podľa ústrednej riaditeľky SOI Nadeždy Machútovej tu však možno nájsť aj subjekty, ktoré marili výkon kontroly či s inšpekciou nekomunikovali, zverejnené sú tu aj subjekty, ktoré dostali zákaz predávať zájazdy.