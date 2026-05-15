< sekcia Ekonomika
SACKA pôsobí 35 rokov, odolnosť odvetvia preverila aj pandémia
SACKA od svojho založenia v roku 1991 vytvára platformu pre spoluprácu cestovných kancelárií a agentúr, odborníkov, partnerov i verejných inštitúcií.
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) za 35 rokov svojho pôsobenia, ktoré si pripomína v tomto roku, bola aktívnym hlasom sektora v časoch rastu aj počas období, ktoré preverili odolnosť celého odvetvia vrátane pandemických čias. Významnú úlohu zohrala pri otváraní odbornej diskusie o legislatívnych zmenách, ochrane spotrebiteľa a prevzatí európskych právnych predpisov. Informovala o tom v piatok asociácia.
„Za ostatné roky sa podnikanie v cestovnom ruchu neuveriteľne zrýchlilo. Aj v týchto dňoch čelíme otázkam spojeným so situáciou na Blízkom východe, ktorá prekresľuje mapy cestovateľov, ale aj otázkam, týkajúcim sa leteckých palív a palivových príplatkov,“ povedala prezidentka SACKA a členka predstavenstva Európskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ECTAA) Ľudmila Masariková.
Podľa nej 35-ročné skúsenosti SACKA z nej robia jeden z najlepšie pripravených sektorov, keďže všetky doterajšie krízy boli skôr výzvami, ktoré sa im podarilo dôstojne zvládnuť. Do funkcie nastúpila v auguste minulého roka ako prvá žena na tejto pozícii.
„Vďaka dlhoročným skúsenostiam a silnému odbornému zázemiu zostáva SACKA rešpektovaným partnerom pri strategických témach rozvoja odvetvia. Jubilejných 35 rokov predstavuje nielen príležitosť na bilancovanie, ale aj záväzok pokračovať v aktívnom formovaní budúcnosti organizovaného cestovného ruchu na Slovensku,“ dodala Masariková.
Poslaním SACKA ostáva spájať odbornú komunitu, podporovať kvalitu služieb a vytvárať podmienky pre moderný, konkurencieschopný a udržateľný cestovný ruch na Slovensku.
Význam umelej inteligencie v činnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr, kybernetická bezpečnosť v online priestore a zvýšenie podielu organizovaného príjazdového cestovného ruchu boli hlavnými témami nedávneho tradičného jarného kongresu členov SACKA v kúpeľoch Brusno. „V tomto roku bola účasť historicky najvyššia. Zúčastnilo sa na ňom 200 majiteľov a riaditeľov slovenských cestovných kancelárií a cestovných agentúr,“ priblížil generálny tajomník asociácie Radoslav Oliver Košík.
Toto stretnutie podľa generálneho riaditeľa národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Mateja Feketeho ukázalo silu a potenciál slovenského cestovného ruchu. „Slovensko má čo ponúknuť, od autentických zážitkov až po kvalitné služby, a práve spolupráca s cestovnými kanceláriami a agentúrami je kľúčom k tomu, aby sme tento potenciál naplno využili doma aj v zahraničí,“ uviedol.
SACKA od svojho založenia v roku 1991 vytvára platformu pre spoluprácu cestovných kancelárií a agentúr, odborníkov, partnerov i verejných inštitúcií. Je zakladajúcim členom Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky a zároveň presadzuje slovenské záujmy aj na medzinárodnej úrovni ako člen ECTAA.
„Za ostatné roky sa podnikanie v cestovnom ruchu neuveriteľne zrýchlilo. Aj v týchto dňoch čelíme otázkam spojeným so situáciou na Blízkom východe, ktorá prekresľuje mapy cestovateľov, ale aj otázkam, týkajúcim sa leteckých palív a palivových príplatkov,“ povedala prezidentka SACKA a členka predstavenstva Európskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ECTAA) Ľudmila Masariková.
Podľa nej 35-ročné skúsenosti SACKA z nej robia jeden z najlepšie pripravených sektorov, keďže všetky doterajšie krízy boli skôr výzvami, ktoré sa im podarilo dôstojne zvládnuť. Do funkcie nastúpila v auguste minulého roka ako prvá žena na tejto pozícii.
„Vďaka dlhoročným skúsenostiam a silnému odbornému zázemiu zostáva SACKA rešpektovaným partnerom pri strategických témach rozvoja odvetvia. Jubilejných 35 rokov predstavuje nielen príležitosť na bilancovanie, ale aj záväzok pokračovať v aktívnom formovaní budúcnosti organizovaného cestovného ruchu na Slovensku,“ dodala Masariková.
Poslaním SACKA ostáva spájať odbornú komunitu, podporovať kvalitu služieb a vytvárať podmienky pre moderný, konkurencieschopný a udržateľný cestovný ruch na Slovensku.
Význam umelej inteligencie v činnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr, kybernetická bezpečnosť v online priestore a zvýšenie podielu organizovaného príjazdového cestovného ruchu boli hlavnými témami nedávneho tradičného jarného kongresu členov SACKA v kúpeľoch Brusno. „V tomto roku bola účasť historicky najvyššia. Zúčastnilo sa na ňom 200 majiteľov a riaditeľov slovenských cestovných kancelárií a cestovných agentúr,“ priblížil generálny tajomník asociácie Radoslav Oliver Košík.
Toto stretnutie podľa generálneho riaditeľa národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel Mateja Feketeho ukázalo silu a potenciál slovenského cestovného ruchu. „Slovensko má čo ponúknuť, od autentických zážitkov až po kvalitné služby, a práve spolupráca s cestovnými kanceláriami a agentúrami je kľúčom k tomu, aby sme tento potenciál naplno využili doma aj v zahraničí,“ uviedol.
SACKA od svojho založenia v roku 1991 vytvára platformu pre spoluprácu cestovných kancelárií a agentúr, odborníkov, partnerov i verejných inštitúcií. Je zakladajúcim členom Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky a zároveň presadzuje slovenské záujmy aj na medzinárodnej úrovni ako člen ECTAA.