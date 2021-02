Pre pandémiu klesli tržby cestoviek až o 95 percent

Bratislava 23. februára (TASR) – Následkom pandémie nového koronavírusu klesli tržby cestovných kancelárií o 90 - 95 % a bojujú o prežitie so cťou. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes. Podľa neho sa ukázalo, že tento segment je zdravý a životaschopný.



Berkes skonštatoval, že podnikanie cestovných kancelárií a agentúr je od marca minulého roka regulované štátnymi opatreniami. Adresná pomoc prichádza v týchto týždňoch vo forme dotácií prevádzkových nákladov zo schémy pomoci Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. "Okrem toho, samozrejme, pripravujeme produkty pre svojich klientov a sústredíme sa na hlavnú letnú sezónu. Nemôžeme inak, musíme byť pripravení poskytovať služby cestovného ruchu. A keď to situácia dovolí, budeme organizovať obľúbené zájazdy pre našich klientov," ubezpečil.



Zároveň podotkol, že po prepuknutí pandémie sa objavili katastrofické scenáre o hromadnom krachovaní cestoviek, ktorý sa však nenaplnil. "Bez štátnej pomoci, aká je poskytovaná cestovnému ruchu aj v okolitých štátoch, bude však prežitie subjektov v našom segmente v blízkej budúcnosti veľkou otázkou," zdôraznil Berkes.



Priblížil, že na začiatku pandémie ukončila svoju činnosť jedna väčšia cestovná kancelária a koncom roku druhá. Poisťovne podľa neho prebrali zodpovednosť za škody a odškodňujú klientov. "Nič dramatické sa zatiaľ nedeje. Určite sú aj prípady menších cestovných kancelárií a agentúr, ktoré sa rozhodli zmeniť svoje zameranie v podnikaní iným smerom," dodal.