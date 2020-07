R.Berkes: Situácia v cestovkách je kritická, klienti otáľajú s nákupom

Bratislava 11. júla (TASR) – Situácia v cestovných kanceláriách je kritická. Napriek tomu, že niektoré krajiny sú otvorené, štát vyzýva na dovolenku na Slovensku, čo mätie klientov. Cestovky preto nevedia, či môžu investovať do reklám a oslovovať klientov s ponukami. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes.



Skonštatoval, že v súčasnosti sú otvorené niektoré krajiny a sú označené ako bezpečné, pričom cestovné kancelárie ponúkajú zájazdy do týchto krajín. "Na druhej strane však tu je kampaň štátu zostať doma, a takisto odporúčania kompetentných orgánov o tom, že je lepšie necestovať, čo je vlastne v priamom rozpore so snahami cestovných kancelárií a tu dochádza k tomu, že klient cestovnej kancelárie je zmätený," podotkol Berkes.



K tomuto by sa mal podľa neho štát nejakým spôsobom postaviť. "Momentálne je situácia aj v cestovných kanceláriách, agentúrach, veľmi kritická. Klienti otáľajú a na základe štátnych výziev nenakupujú zájazdy, a tým pádom cestovné kancelárie prichádzajú o klientov už od novembra minulého roka," upozornil.



Parlament ešte v máji schválil novelu zákona o zájazdoch, na základe ktorej cestovné kancelárie dostali čas na vyriešenie zrušených zájazdov pre situáciu okolo nového koronavírusu. Pokiaľ sa cestovky nedohodnú s klientom do konca augusta 2021, potom vrátia peniaze klientom späť. S týmto podľa Berkesa problém nie je. "Je to vždy individuálne, na dohode medzi cestovnou kanceláriou a klientom a tieto diskusie medzi klientmi a cestovnými kanceláriami prebiehajú a vždy sa snažia nájsť nejaké východiská," dodal Berkes.