SACKA: Tento rok sa o letnej sezóne hovoriť nedá

Bratislava 1. septembra (TASR) – Tento rok sa o letnej sezóne ani nedá hovoriť. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes. Cestovné kancelárie sú podľa neho v zložitej situácii, ale zatiaľ ju drvivá väčšina zvláda so cťou.



"Cestovné kancelárie nemohli poslať svojich klientov do ich obľúbených dovolenkových cieľov. Najprv tomu bránili uzatvorené hranice, letiská a potom 'cestovateľská mapa', ktorá sa menila za dopredu nezistiteľných podmienok a hlavne na základe vyšších záujmov," zhodnotil tohtoročné leto Berkes. Priblížil, že v rámci organizovaného cestovného ruchu sa trochu predávalo Chorvátsko, Grécko, Cyprus a Malta.



Zdôraznil, že cestovný ruch na celom svete bol dotknutý asi najviac zo všetkých segmentov. "Ľudia si uvedomili, aké dôležité je slobodné cestovanie hlavne v týchto mesiacoch, keď bol voľný pohyb prakticky ochromený," dodal. Podľa vlastných slov dúfa, že sa slovenská vláda pridá k okolitým štátom a pomôže cestovným kanceláriám vyrovnať sa s neľahkou situáciou.