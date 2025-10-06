< sekcia Ekonomika
Nakupujete zájazdy cez internet? Na toto si dávajte pozor
V prípade, ak sa klienti stali obeťou takéhoto podvodu, zostáva často jedinou možnosťou kontaktovať ihneď políciu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. októbra (TASR) - Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) opakovane apeluje na cestujúcu verejnosť, aby sa nedala zlákať na podozrivo nízke ceny na weboch bez histórie, recenzií a s nejasnou vlastníckou štruktúrou. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii generálny tajomník SACKA Radoslav Oliver Košík.
„Žiaľ, aj napriek našim opakovaným výstrahám v médiách a spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou zaznamenávame naďalej telefonáty od spotrebiteľov, ktorí sa stali obeťami takýchto podvodov,“ priblížil Košík. Za ostatné obdobie mali vykázať znaky podvodných webov napríklad domény airtravel.sk, travelcom.sk, suntours.sk, travelokno.sk a tourpack.sk.
Odborník vysvetlil, že pokiaľ webová stránka odkazuje na podnikateľa mimo územia SR, bez možnosti overenia si základných podnikateľských údajov v úradných slovenských registroch, je potrebné ihneď spozornieť. Viackrát došlo k zneužitiu obchodného názvu zahraničných cestovných kancelárií a podvodné weby sa vydávali za predajcov ich zájazdov, zdôraznil.
V prípade, ak sa klienti stali obeťou takéhoto podvodu, zostáva často jedinou možnosťou kontaktovať ihneď políciu. SACKA odhaduje, že pri každom z odhalených podvodných webov dosahuje škoda viac ako 100.000 eur. „Predpokladáme však, že veľká časť spotrebiteľov sa z rôznych dôvodov na polícii vôbec neprihlási. Svojou súčinnosťou však pomôžu iným spotrebiteľom odhaľovať a predchádzať takýmto podvodom,“ doplnil Košík.
SACKA odporúča ako mimoriadne spoľahlivý, bezplatný a rýchly nástroj zodpovedného nákupu dovolenky Zoznam cestovných kancelárií, ktorý je možné nájsť na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ďalším zdrojom, kde je možné vyhľadať bezpečné cestovné kancelárie a cestovné agentúry, by mal byť aj zoznam členov SACKA.
„Žiaľ, aj napriek našim opakovaným výstrahám v médiách a spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou zaznamenávame naďalej telefonáty od spotrebiteľov, ktorí sa stali obeťami takýchto podvodov,“ priblížil Košík. Za ostatné obdobie mali vykázať znaky podvodných webov napríklad domény airtravel.sk, travelcom.sk, suntours.sk, travelokno.sk a tourpack.sk.
Odborník vysvetlil, že pokiaľ webová stránka odkazuje na podnikateľa mimo územia SR, bez možnosti overenia si základných podnikateľských údajov v úradných slovenských registroch, je potrebné ihneď spozornieť. Viackrát došlo k zneužitiu obchodného názvu zahraničných cestovných kancelárií a podvodné weby sa vydávali za predajcov ich zájazdov, zdôraznil.
V prípade, ak sa klienti stali obeťou takéhoto podvodu, zostáva často jedinou možnosťou kontaktovať ihneď políciu. SACKA odhaduje, že pri každom z odhalených podvodných webov dosahuje škoda viac ako 100.000 eur. „Predpokladáme však, že veľká časť spotrebiteľov sa z rôznych dôvodov na polícii vôbec neprihlási. Svojou súčinnosťou však pomôžu iným spotrebiteľom odhaľovať a predchádzať takýmto podvodom,“ doplnil Košík.
SACKA odporúča ako mimoriadne spoľahlivý, bezplatný a rýchly nástroj zodpovedného nákupu dovolenky Zoznam cestovných kancelárií, ktorý je možné nájsť na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ďalším zdrojom, kde je možné vyhľadať bezpečné cestovné kancelárie a cestovné agentúry, by mal byť aj zoznam členov SACKA.