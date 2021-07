SACKA zaznamenáva aj žiadosti o zmenu či zrušenie zájazdu

Bratislava 11. júla (TASR) – V dôsledku posledných prijatých cestovateľských opatrení niektorí klienti žiadajú o zmenu termínu, destinácie, ale aj o zrušenie zájazdu. Opatrenia sa dotkli najmä klientov, ktorí si naplánovali dovolenku a teraz musia počítať aj s dňami navyše v karanténe. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes.



Aktuálne opatrenia podľa neho jednoznačne zvýhodňujú cestovanie a najmä návrat bez povinnej karantény už zaočkovaných klientov, a to v rámci celého sveta. "Dá sa povedať, že určitú výhodu oproti pôvodnému cestovnému semaforu získali aj nezaočkovaní cestujúci do väčšiny destinácií mimo EÚ, kde pri návrate je povinná karanténa namiesto 8, respektíve 14 dní už iba 5 dní a následný PCR test," dodal.



Cestovné kancelárie však v zmysle odporúčaní cestovného semaforu upriamili pozornosť smerom k "zeleným" krajinám a väčšina klientov si zájazd zakúpila práve do týchto destinácií. "Práve nezaočkovaní cestujúci v rámci 'zelených' krajín musia namiesto pôvodnej povinnosti iba PCR testu pri návrate teraz absolvovať aj 5-dňovú karanténu s následným testom," skonštatoval Berkes.



Ubezpečil však, že pri žiadostiach o úpravu či zrušenie zájazdu cestovky pristupujú k prípadom jednotlivo a snažia sa klientom vyjsť v ústrety. "Klienti v žiadnom prípade o svoje peniaze neprídu, ak nastane situácia, že cestovná kancelária nebude schopná zabezpečiť služby uvedené v zmluve o zájazde, klientom najneskôr do 14. septembra 2021 vráti späť všetky peniaze," priblížil. Ak sa zájazd uskutoční, bude môcť klient postupovať v zmysle všeobecných zmluvných podmienok každej cestovnej kancelárie zvlášť.



Zároveň však upozornil, že problém hlásia aj incomingové cestovné kancelárie, teda tie, ktoré privážajú na Slovensko zahraničnú klientelu. "Len zo susednej Českej republiky rušia pobyty tisícky klientov," poznamenal.