SACKA: Ak sa letná sezóna 2020 vôbec začne, tak s oneskorením

Bratislava 11. apríla (TASR) – Ak sa tohtoročná letná sezóna vôbec začne, tak určite s oneskorením a so zníženými kapacitami. Uviedol to pre TASR prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes s tým, že sa čaká, ako sa bude situácia okolo nového koronavírusu vyvíjať.



Situácia je podľa neho dramatická vo všetkých segmentoch, ale cestovný ruch je zasiahnutý zrejme najviac. Ten totiž pociťoval už prvé dosahy výskytu nového koronavírusu v Ázii. "Plánovaná letná sezóna je tým, samozrejme, poznačená a aj v prípade, že by sa zájazdy mohli organizovať ešte v tejto sezóne, budú ponuky citeľne v nižších kapacitách," priblížil Berkes.



O zlepšení situácie sa podľa jeho slov môže začať hovoriť až vtedy, keď bude nulový výskyt vírusu na Slovensku, ale aj v destináciách, ktoré Slováci obľubujú. "Treba však počítať s pomalším nábehom záujmu o produkty cestovných kancelárií alebo cestovných agentúr, pretože tieto asi nebudú spadať do priorít klientov tesne po pandémii," upozornil.



Predpokladá, že najzasiahnutejšie súčasnou situáciou budú destinácie v Taliansku alebo Španielsku. Podotkol však, že južná časť Talianska nie je tak dramaticky postihnutá, Sicília a Kalábria by sa podľa neho mohli zotaviť o niečo rýchlejšie.



Z pohľadu domáceho turizmu ten podľa neho zaznamenal "boom" už v sezóne 2019 a dá sa predpokladať, že oň bude záujem aj v tohtoročnej sezóne. "Aj keď si viem predstaviť, že by pobyt pri mori mnohým Slovákom veľmi chýbal. Otázkou je, samozrejme, kedy bude možné využiť služby ubytovacích zariadení na Slovensku," dodal Berkes.