Cestovky začali s vyplácaním, vrátenie záloh sa môže oneskoriť

Bratislava 16. septembra (TASR) – Štátna pomoc v objeme 65 miliónov eur by mala pokryť požiadavky cestovných kancelárií. Schválenie pomoci však prichádza v hraničnom čase. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) upozorňuje, že môže dôjsť k oneskoreniu s vrátením vyplatených záloh. Ubezpečila však, že proces vyplácania už cestovky odštartovali.



SACKA priblížila, že Európska komisia (EK) schválila schému štátnej pomoci na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií v súvislosti s pandémiou 10. septembra. Štátna pomoc bola schválená vo výške 65 miliónov eur, a to formou návratných úročených úverov. Mala by pokryť požiadavky všetkých členských cestovných kancelárií SACKA, ktoré prejavili záujem o čerpanie úveru, ako aj nečlenských. O možnosť čerpania úveru má podľa asociácie záujem požiadať viac ako 40 členských cestovných kancelárií.



Schvaľovací proces EK si však podľa SACKA vyžiadal viac času, ako sa pôvodne predpokladalo. Cestovné kancelárie využili zákonnú možnosť dohodnúť sa s klientom na náhradnom zájazde do 31. augusta tohto roka. Aj následkom prijatých opatrení, obmedzení a odporúčaní počas leta však nedokázali slovenské cestovné kancelárie zrealizovať väčšiu časť odložených zájazdov. Preto objem uhradených záloh za odložené zájazdy, ktoré sú cestovné kancelárie povinné vrátiť klientom, zostáva stále pomerne vysoký. Asociácia podotkla, že samotné vysporiadanie cestujúcich vo veľmi krátko nastavenej lehote predstavuje pre cestovky náročný logistický proces.



"Sme radi, že sa po dlhých a ústretových rokovaniach s Ministerstvom financií (MF) SR, ktorému by sme radi poďakovali, podarilo pripraviť a schváliť schému štátnej pomoci, ktorá pomôže cestovným kanceláriám v čo najskoršom možnom čase vyplatiť klientov za odložené zájazdy. Vzhľadom na náročnosť procesu môže dôjsť k oneskoreniu s vrátením vyplatených záloh," upozornil prezident SACKA Roman Berkes. Ubezpečil však, že cestovné kancelárie odštartovali proces vyplácania, v ostatných dňoch kontaktujú svojich klientov s cieľom overenia identifikačných údajov a bankového spojenia, keďže za viac ako 18 mesiacov mohlo dôjsť k zmenám, a v najbližších dňoch vyplatia svoje záväzky voči dotknutým klientom.