SAD Prešov premietne do miezd vodičov deklarovaný príspevok od kraja

Prešov 29. marca (TASR) – Deklarovaný príspevok na mzdy od Prešovského samosprávneho kraja (PSK) chce spoločnosť SAD Prešov premietnuť do miezd vodičov nielen za výkon a prestávky, ale aj do motivačnej oblasti. PSK vyčlenil do konca roka pre štyroch dopravcov celkovo takmer 1,5 milióna eur na mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov.



Spoločnosť SAD Prešov tvrdí, že si plne uvedomuje náročnosť profesie vodiča aj súčasnú situáciu rastu cien, ktorá postihuje nielen domácnosti, ale v oveľa väčšej miere aj samotných zamestnávateľov.



"Preto dopravca v rámci kolektívneho vyjednávania chce premietnuť zvýšenie príspevku na mzdy deklarované zo strany PSK do jednotlivých zložiek základnej mzdy vodičov, ktorými sú nielen tarifa za výkon a prestávky, ale aj do oblasti motivačnej. Vzhľadom na to, že kolektívne vyjednávanie stále trvá a nie je ukončené, nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedol pre TASR právnik SAD Prešov Maroš Handzo.



Spoločnosť SAD Prešov podľa jeho slov vždy postupovala v súlade s platnou legislatívou v prípade nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času vodičov a dodržiavania platných mzdových nárokov.



"Aj napriek tomu, že nemala v predchádzajúcich rokoch preplatené od objednávateľa PSK všetky vyplatené osobné náklady, zabezpečovala nielen každoročné naplnenie podmienok kolektívnych zmlúv, ale v oblasti zvyšovania miezd dohodnutú úroveň aj prekročila, keď za posledné štyri roky v kategórii vodič mzda vzrástla o viac ako 29 percent," povedal Handzo.



OZ KOVO vo štvrtok (24. 3.) požiadalo zamestnávateľov v oblasti autobusovej dopravy v Košickom a Prešovskom kraji, aby urýchlene pristúpili ku kompromisnej dohode, ukončili kolektívne vyjednávanie v súvislosti so zvýšením miezd a nezvyšovali sociálne napätie v spoločnosti.



PSK vyčlenil od 1. apríla do konca roka na zvýšenie miezd vodičov takmer 1,3 milióna eur a na mzdy technicko-hospodárskych zamestnancov zhruba 213.000 eur. Zvýšenie miezd sa dotkne všetkých dopravcov PSK, teda SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a BUS Karpaty. Aktuálne zamestnávajú títo dopravcovia viac ako 640 vodičov a zhruba 100 technicko-hospodárskych zamestnancov.