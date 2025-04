SAD Prievidza už obstarala nové autobusy, nemá ešte zmluvu s MIRRI SR

Prievidza 29. apríla (TASR) - Spoločnosť SAD Prievidza obstarala desať nových elektrických autobusov i nabíjaciu infraštruktúru. Financie v objeme 6,7 milióna eur na tento účel jej schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ešte vlani, doteraz však nemá podpísanú zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku (NFP). Upozornil na to generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko. MIRRI pre TASR v utorok reagovalo, že k podpisu zmluvy pristúpi po vydaní stanoviska Protimonopolného úradu (PMÚ) SR.



„Uchádzali sme sa o peniaze z výzvy MIRRI SR z Fondu na spravodlivú transformáciu. Boli sme úspešní a takmer pred rokom v máji nám schválili financie. Stihli sme aj vysúťažiť jednak nabíjaciu infraštruktúru a desať elektrických autobusov. Žiaľ, nemáme stále podpísanú zmluvu s ministerstvom,“ ozrejmil Danko.



Zmluva by podľa neho mala byť podmienkou pre ďalšiu opciu, ktorú mestá Prievidza a Bojnice riešili s dopravcom na predchádzajúcich rokovaniach mestských zastupiteľstiev.



Danko priblížil, že plánovaná modernizácia vozového parku pre mestskú hromadnú dopravu (MHD) v podobe bezemisných autobusov by mohla priniesť nielen nových cestujúcich, ale i zníženie prevádzkových nákladov.



Ministerstvo pre TASR v utorok reagovalo, že k podpisu zmluvy pristúpi bezprostredne po vydaní stanoviska k predmetnej žiadosti o NFP zo strany PMÚ SR. Odbor komunikácie rezortu vysvetlil, že spoločnosť je pred podpisom zmluvy o NFP povinná podľa výzvy preukázať splnenie ďalšej podmienky zabezpečenia súladu projektu s pravidlami štátnej pomoci.



„PMÚ SR pri overovaní tejto podmienky zistil, že na základe predložených dokumentov žiadateľ danú podmienku zatiaľ nespĺňa, a preto požiadal o doplnenie ďalších dokumentov na preukázanie požadovaných skutočností. Na základe doplnenia zo strany žiadateľa poskytovateľ dokumentáciu opätovne postúpil PMÚ SR so žiadosťou o overenie súladu so zákonom o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci, ako aj súladu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave,“ dodalo MIRRI.



Na nákup elektrických autobusov a nabíjacej infraštruktúry schválil rezort investícií dopravcovi NFP vo výške 6,7 milióna eur z Programu Slovensko v rámci výzvy Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami. Financie na tento účel rezort schválil i mestám Partizánske a Handlová.



Prievidzský dopravca bol úspešný i v ďalšom projekte v rámci výzvy Ministerstva dopravy SR, ktorá rieši udržateľnú mobilitu. „V projekte ide o šesť elektrických autobusov, ktoré rovnako ešte nemáme potvrdené zmluvou s ministerstvom,“ dodal generálny riaditeľ.