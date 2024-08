SAD Prievidza zabezpečí MHD v Prievidzi a Bojniciach do roku 2033

Prievidza 26. augusta (TASR) - Spoločnosť SAD Prievidza by mala mestskú hromadnú dopravu (MHD) zabezpečovať na území Prievidze a Bojníc do roku 2033. K uplatneniu opcie pristúpi prievidzská samospráva v súvislosti s projektom obstarania elektrických autobusov, na ktoré dopravca získa zdroje z Fondu na spravodlivú transformáciu.



Uplatnenie opcie schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok, úpravou sa musí zaoberať ešte bojnické mestské zastupiteľstvo. V zmysle uznesenia musí dopravca zrealizovať i významné investície do dopravy do konca roka 2027.



Opciou reagovala prievidzská samospráva na požiadavku dopravcu tak, aby bolo pokryté celé monitorovacie obdobie zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme. "Podmienkou čerpania zdrojov z eurofondov je totiž i udržateľnosť, päť rokov sa aktívne monitoruje, či sú autobusy využívané na účel v zmluve a splnenie podmienok," vysvetlil prednosta mestského úradu Alojz Vlčko.



Mesto môže vďaka Fondu na spravodlivú transformáciu a spolupráci s dopravcom podľa neho získať nové bezemisné vozidlá, čo výrazne zvýši kvalitu cestovania. "Preprava na elektrický pohon vychádza pri súčasných cenách za elektrinu lacnejšie, novými vozidlami výrazne znížime výdavky na servis. So SAD sa bavíme o súbore opatrení, ktoré majú zvýšiť atraktivitu. Nakúpili by sa zariadenia, vďaka ktorým by sa nastupovalo všetkými dverami," priblížil Vlčko.



Okrem desiatich autobusov z fondu chcú podľa Vlčka využiť i spoluprácu miest na tzv. udržateľnom mestskom rozvoji, v rámci ktorého sa môže nakúpiť ďalších šesť autobusov. Flotila dopravcu je v zmysle zmluvy 32 vozidiel.



Mestský poslanec Branislav Gigac z klubu Lepšia Prievidza poukázal na to, že využitie päťročnej opcie zasahuje do ďalších volebných období. Samospráva podľa neho tiež predložila využitie opcie bez analýzy, či nie je výhodnejšie ísť cestou verejného obstarávania alebo prevádzky MHD vo vlastnej réžii. Gigac argumentoval i dátami a benchmarkom o zabezpečení MHD cez vlastný dopravný podnik, na základe ktorých je doprava v Prievidzi drahšia ako v Trenčíne.



Vlčko reagoval, že zákon je pri verejnom obstarávaní prísny, samospráva na to pamätala i pri verejnej súťaži na dopravcu. "Niektoré kontrakty presahujú dobu poslaneckých mandátov, tu ide aj o strategické rozhodnutie v súvislosti s finančnými benefitmi, ktoré môžeme dosiahnuť využitím opcie," poznamenal. Mesto podľa prednostu nemá analýzu o možnom zabezpečovaní MHD vo vlastnej réžii, podotkol však, že bez podrobností a externej finančnej podpory by nezvládlo nakúpiť dostatočný počet vozidiel, problém by bol i so súvisiacou infraštruktúrou.



SAD Prievidza má schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 6,67 milióna eur z výzvy Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami. Projekt počíta s desiatimi elektroautobusmi pre MHD v Prievidzi a Bojniciach a nabíjacou infraštruktúrou. Zmluva o NFP je v procese prípravy a uzatvorenia.