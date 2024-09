SAD Prievidza zabezpečí MHD v Prievidzi a Bojniciach do roku 2033

Bojnice 26. septembra (TASR) - Spoločnosť SAD Prievidza bude mestskú hromadnú dopravu (MHD) zabezpečovať na území Prievidze a Bojníc do roku 2033. K uplatneniu opcie pristúpia samosprávy v súvislosti s projektom obstarania elektrických autobusov, na ktoré dopravca získa zdroje z Fondu na spravodlivú transformáciu.



Uplatnenie opcie schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom augusta, bojnické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom rokovaní vo štvrtok.



SAD Prievidza má schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 6,67 milióna eur z výzvy Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami. Projekt počíta s desiatimi elektroautobusmi pre MHD v Prievidzi a Bojniciach a nabíjacou infraštruktúrou.



Viceprimátorka Bojníc Antónia Kováčová Píšová pri projekte akcentovala myšlienku ochrany životného prostredia, zbavenia sa fosílnych palív. "Po ďalších rokovaniach so SAD Prievidza a mestom Prievidza sa tiež dohodli určité benefity pre obe mestá," spomenula Kováčová Píšová. Viceprimátorka v tejto súvislosti podotkla, že samospráva by nikdy nevedela riešiť možnosť mať vlastnú dopravu, preto bola pre ňu táto myšlienka veľmi zaujímavá.



Generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko podotkol, že MHD v tomto regióne má zmysel hlavne vtedy, ak budú do nej zapojené obe mestá, keďže sú obe prepojené. "Bola by škoda nevyužiť tieto zdroje, ktoré nám ponúka Európska únia. Myslíme hlavne na prepravené osoby, ktoré budú mať kvalitnejšiu dopravu, nebude hlučná, bude ekologická," priblížil Danko. Dopravca podľa neho momentálne čaká na podpísanú zmluvu o NFP z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, následne pristúpi k ďalším opatreniam, ktoré s projektom súvisia.



Rozhodnutie Bojníc uvítala i primátorka Prievidze Katarína Macháčková, podľa ktorej ide o ďalšiu spoluprácu miest v oblasti MHD.



Ďalšie zdroje chcú samosprávy získať na nákup ďalších šiestich autobusov v rámci tzv. udržateľného mestského rozvoja. Podľa Macháčkovej ide o projekt do budúcnosti. "Projekt bezemisnej dopravy je momentálne pre výzvu aktuálnejší, preto bolo potrebné prijať rozhodnutie teraz. Mohli sme sa postaviť k tomu, že by sme ponechali status quo, ale to by sme sa v budúcnosti pripravili o príležitosti, o ktorých sme hovorili," dodala primátorka.



Opciou reagovali samosprávy na požiadavku dopravcu tak, aby bolo pokryté celé monitorovacie obdobie zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme. V zmysle uznesení musí dopravca zrealizovať i významné investície do dopravy do konca roka 2027. Okrem obstarania bezemisných vozidiel ide mimo iného i nákup vybavovacích zariadení do všetkých autobusov či rozšírenie infraštruktúry.