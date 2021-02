SAD Žilina otestovala antigénovými testami 288 zamestnancov

Žilina 5. februára (TASR) – Spoločnosť SAD Žilina otestovala od utorka (2. 2.) do štvrtka (4. 2.) antigénovými testami 288 vodičov autobusov a zamestnancov prevádzok v Žiline, Martine a Čadci. Podľa hovorkyne spoločnosti Ivany Strelcovej mali pozitívny test dvaja vodiči z Čadce.



"Vodiči okamžite nastúpili do domácej karantény. Žiadne problémy nám to nespôsobuje, pretože sa pohybovali len v rúškach," doplnila Strelcová.



Autobusový dopravca sa podľa nej snaží zabezpečiť v čo najvyššej miere ochranu zdravia vodičov aj cestujúcich. "Sme radi, že naši zamestnanci, predovšetkým vodiči, sú zodpovední a využili možnosť dať sa testovať. Je celospoločenským záujmom, aby vodiči vo verejnej doprave boli prioritne očkovaní. Sme o tom absolútne presvedčení. Pokiaľ nebudú zaočkovaní, neustále budú v ohrození, pretože musia byť v dennodennom kontakte so širokou verejnosťou," zdôraznila Strelcová.



Žilinská SAD podľa nej robí všetko pre to, aby bol autobus bezpečným priestorom. "Od marca 2020 v dvojtýždňových pravidelných intervaloch zabezpečujeme dezinfekcie autobusov. Je to polymérová dezinfekcia, ktorá sa nanáša na všetky vnútorné priestory autobusu. Budeme v tom pokračovať, kým pandémia nepominie," podotkla.



SAD Žilina poskytuje výkony v prímestskej doprave v regiónoch horného Považia, Kysúc, Turca a MHD v Čadci a Martine. "Spoločnosť má 296 autobusov, ktoré ročne prepravia viac ako 25 miliónov cestujúcich a najazdia viac ako 17 miliónov kilometrov," dodal Strelcová.