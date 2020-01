SAD Zvolen nebude od soboty premávať na prímestských linkách v kraji

Zvolen 23. januára (TASR) - Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen nebude od soboty (25. 1.) premávať na prímestských linkách, ktoré zabezpečuje pre Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Rozhodlo o tom vo štvrtok mimoriadne predstavenstvo spoločnosti. Je to reakcia na dlhodobý spor s vedením samosprávneho kraja o financovanie prímestských spojov.



Ako informoval predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny, výnimku budú tvoriť len linky, ktoré premávajú na základe tzv. osobitných zmlúv, uzavretých s jednotlivými samosprávami či podnikmi. Znamená to, že od soboty do odvolania nebude jazdiť asi 120 spojov stoviek liniek na väčšine územia Banskobystrického kraja.



Rozhodnutie bolo prijaté po tom, ako BBSK podal podanie na súd o zrušenie tzv. Kotlebových dodatkov, ktoré umožňujú SAD účtovať BBSK určité mesačné zálohové platby a s týmto podaním na súde samosprávny kraj aj uspel. BBSK tvrdí, že do politiky cenotvorby SAD nevidel, a preto chcel tento proces urobiť transparentnejším.