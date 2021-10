Sadzba DPH na služby spojené s energiami sa dočasne nezníži na 5 %

Bratislava 22. októbra (TASR) – Sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na služby spojené s elektrickou energiou, plynom, parou a teplou vodou sa dočasne nezníži na 5 %. Plénum Národnej rady (NR) SR v piatok odmietlo návrh zákona o DPH, ktorý predložili nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.



Poslanci návrhom reagovali na aktuálny stav predpokladaného výrazného zdražovania cien energií. Mimoriadne zníženie sadzby DPH malo podľa nich platiť počas roka 2022 a následne od 1. januára 2023 by pre tieto služby opätovne platila základná sadzba dane, pokiaľ by NRSR v priebehu roka 2022 neuznala za potrebné predĺžiť uplatňovanie mimoriadne zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty.



Predkladatelia poukázali v dôvodovej správe na to, že cena elektriny by sa pre rok 2022 mohla vzhľadom na vývoj cien na komoditných burzách zvýšiť podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) až o 15 % a pri plyne sa odhaduje zdraženie v objeme 25 až 30 %



Zníženie sadzby DPH považujú predkladatelia za účinný a adresný krok na pomoc obyvateľom SR. Štát by podľa nich takýmto spôsobom znížil konečnú sumu cien energií v roku 2022 a zabránil, aby spotrebitelia v plnej miere pocítili výrazný rast cien energií.