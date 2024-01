Sadzba príspevkov do druhého piliera je v roku 2024 vo výške 4 %

Bratislava 10. januára (TASR) - Zamestnávatelia od 1. januára odvádzajú za zamestnanca poistné do druhého dôchodkového piliera vo výške 4 % hrubej mzdy. Ide o konsolidačné opatrenie, prostredníctvom ktorého sa sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie znížila z 5,5 % na 4 %. V stredu na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



"Primerane tomu sa upravuje aj znižovanie sumy starobného dôchodku z prvého piliera. Sporiteľom, ktorým sa pre nižšiu sadzbu príspevkov postúpia do ich dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky v nižšej sume, sa bude aj starobný dôchodok z prvého piliera, na ktorý im v budúcnosti vznikne nárok, znižovať o menšiu pomernú časť, takže bude priznaný vo vyššej sume," priblížil Kontúr.



K 30. novembru minulého roka odvádzalo príspevky do druhého piliera takmer 1,8 milióna sporiteľov. Analytik 365.bank Tomáš Boháček ešte pred schválením tohto vládneho konsolidačného opatrenia varoval, že negatívne ovplyvní výšku dôchodkov sporiteľov v budúcnosti. Najväčší rozdiel má pritom byť viditeľný pri ľuďoch s nižšími príjmami počas produktívneho veku, čo zhorší životný štandard obyvateľov.



"Štát bude musieť kompenzovať túto stratu príjmov zvýšením príspevkovej sadzby do prvého, priebežného dôchodkového piliera, čo zvýši budúce vládne výdavky, ale napríklad aj zhorší deficit. Vláda nesiahne síce na existujúce úspory v druhom pilieri, ale reguláciou spôsobí, že doň bude pritekať menej peňazí," povedal Boháček.



Zákon lex konsolidácia, ktorý upravuje sadzbu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podpísala po schválení v Národnej rade SR prezidentka Zuzana Čaputová. Jeho účinnosť je od 1. januára 2024.