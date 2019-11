Sadzby úverov na nehnuteľnosti na jeseň rekordne padli aj vďaka ECB

Bratislava 14. novembra (TASR) – Banky na Slovensku pokračujú v zlacňovaní úverov na nehnuteľnosti. Viaceré od septembra znížili úrokové sadzby. Podľa analytikov nie je vylúčené, že budú ešte klesať. Niektorí špekulujú aj o nulovej hypotéke.



Koncom júna znížila úrokovú sadzbu Slovenská sporiteľňa pod psychologickú hranicu jedného percenta. Tento ťah nasledovali Tatrabanka, Unicredit aj ČSOB, pridala sa k nim VÚB a naposledy Prima banka. "Samotný pokles z tesnej blízkosti pod jednopercentnú hranicu trval bankám niekoľko mesiacov. Od júla však prišlo už k dvom razantným pohybom smerom k nižším sadzbám," priblížil analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Podľa neho tempo zmien jednoznačne diktuje cena peňazí, ktoré si banky požičiavajú za účelom úverovania. "Nulová základná sadzba a mínusová depozitná sadzba Európskej centrálnej banky (ECB) už dlhšie tlačia na intenzívnejšie úverovanie a umožňujú bankám požičiavať s nižším úrokom. V tejto situácii je pravdepodobný ďalší pokles úrokov. Dovolím si povedať, že v súčasnosti už nemôžeme vylúčiť ani príchod nulových hypoték," očakáva Búlik.



Odborník portálu Finančný kompas Maroš Ovčarik upozorňuje, že bankám postupne klesajú výnosy z úrokov a snažia sa ich vykompenzovať väčším objemom poskytnutých úverov. "Hypotéky sú vďaka nízkej delikvencii vhodným produktom, kde môžu banky umiestniť voľné zdroje. Pokiaľ by banky svoje voľné zdroje umiestnili do ECB, tá by na nich uplatňovala záporné sadzby, čo je pre banky nevhodné," vysvetľuje Ovčarik.



Aj podľa neho je možné, že i ďalšie banky sa budú postupne blížiť svojimi úrokovými sadzbami ku hranici pol percenta. "Niektoré banky zase volia pokles úrokových sadzieb na dlhších fixáciach. Viaceré ponúkajú najnižšiu úrokovú sadzbu platnú pre akéhokoľvek klienta bez ohľadu na jeho príjem, výšku hypotéky či hodnotu nehnuteľnosti. Niektoré si však kladú za podmienku, že klienti musia využiť aj ďalšie produkty banky, ako napríklad účet, poistenie splácania úveru," doplnil Ovčarik.



Odborníci pri úrokových sadzbách pri úveroch na nehnuteľnosti hovoria, že ide o poklesy, aké na slovenskom hypotekárnom trhu ešte nevideli. Keďže tempo rastu poskytovaných hypoték tento rok v dôsledku opatrení Národnej banky Slovenska (NBS) spomaľuje a banky už nemôžu počítať s vysokou úrokovou maržou, sústreďujú sa na získanie čo najväčšieho trhového podielu. Práve úspora z objemu je spôsob, ako si v segmente úverov podľa Búlika dokážu udržať doterajšiu ziskovosť. Razantné znižovanie sadzieb však môže torpédovať túto snahu a priniesť výrazné zmeny v trhových podieloch. "Pri takom razantnom prepade, aký vidíme v súčasnosti, je refinancovanie jednoznačne výhodné pre väčšinu ľudí so staršou hypotékou. To sú tisíce klientov, ktorí sa dajú do pohybu v snahe vyťažiť z existujúcej situácie. Veľkí hráči budú musieť logicky zareagovať poklesom sadzieb. Teoreticky tento súboj môže stlačiť sadzby až tesne k nule," predpokladá Búlik.



Otázne však je, aká miera poklesu sadzieb je pre slovenské banky ešte únosná. Sektor totiž čelí návrhu na zdvojnásobenie bankovej dane z 0,2 na 0,4 % z vybraných pasív, čo znamená nárast v desiatkach miliónov eur ročne. Pritom odvod stojí už v dnešnej sadzbe banky približne 20 % zisku. "Návrh na zvýšenie prichádza v čase, keď banky počítali s úplným zrušením tejto nesystémovej dane od roku 2021. Aj keď banky hrozia žalobou na Ústavný súd, existuje veľká pochybnosť, či dokážu efektívne zabrániť vyššej daňovej povinnosti, o ktorej suverénne rozhodujú samotné štáty," myslí si Búlik. Zároveň dodáva, že zvyšovanie poplatkov je pre banky núdzové opatrenie, keď im klesajú ostatné zdroje ziskovosti.



Slovensko podľa európskej štatistiky však nie je krajinou s najlacnejšími hypotékami v eurozóne. V medzinárodnom porovnaní figuruje ešte septembrové číslo 1,32 %, ktoré zohľadňuje drahšie úvery od stavebných sporiteľní. "Z pozície štvrtej najlacnejšej krajiny sa však pri aktuálnom tempe poklesu môže SR rýchlo priblížiť k Portugalsku a Luxembursku, ktoré vedú rebríček s priemernou sadzbou 1,05 %, respektíve 1,06 %. To síce teší klientov, avšak už menej banky aj NBS," dodáva Búlik.