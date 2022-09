SAE a Nemecko uzavreli dohodu o dodávkach LNG a nafty

Nemecký kancelár Olaf Scholz počas prejavu na 77. Valnom zhromaždení OSN v New Yorku v utorok 20. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Abú Zabí 25. septembra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) podpísali v nedeľu s Nemeckom dohodu o energetickej bezpečnosti, ktorá sa týka dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) a nafty. TASR o tom informuje na základe správy AFP.Berlín hľadá nové zdroje energie, ktoré by nahradili ruské dodávky.vyhlásil kancelár Scholz, ktorý je na návšteve v SAE.Minister priemyslu SAE Sultan Ahmad Al Ďžábir to označil za "prelomovú novú dohodu, ktorá posilní rýchlo rastúce energetické partnerstvo medzi Spojenými arabskými emirátmi a Nemeckom".SAE v rámci dohody pošlú Nemecku prvú dodávku LNG už koncom roka 2022 v rámci uvedenia do prevádzky nového plávajúceho terminálu na LNG v severomorskom prístave Brunsbüttel.Štátna ropná spoločnosť Spojených arabských emirátov ADNOC začiatkom tohto mesiaca dokončila svoju vôbec prvú priamu dodávku nafty do Nemecka. A uviedla, že v roku 2023 plánuje "dodávať až 250.000 ton nafty mesačne" najväčšej európskej ekonomike.Nemecko sa snaží odstaviť sa od dovozu energie z Ruska a hľadá nových dodávateľov a zároveň buduje terminály na LNG. Kancelár Scholz sa preto vybral na dvojdňové turné po Perzskom zálive v nádeji, že uzavrie nové energetické dohody, ktoré nahradia ruské dodávky a zmiernia energetickú krízu vyplývajúcu z invázie Moskvy na Ukrajinu.Neskôr v nedeľu zamieri Scholz ešte do Kataru, aby tam prediskutoval bilaterálne vzťahy a regionálne problémy. Katar je už jedným z najväčších svetových producentov LNG spolu so Spojenými štátmi a AustráliouPrvou zastávkou nemeckého kancelára na dvojdňovom turné v oblasti Perzského zálivu bola Saudská Arábia, kde sa stretol s korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Saudská Arábia má rozsiahle regióny vhodné na lacnú výrobu solárnej energie a považuje sa za mimoriadne vhodného dodávateľa vodíka.Nemecká vláda sa od svojho nástupu do úradu vlani v decembri snažila odstaviť najväčšiu európsku ekonomiku od ruskej ropy, uhlia a plynu. A zatiaľ čo dovoz z Ruska odvtedy výrazne klesol, existujú obavy, že Nemecko, podobne ako iné európske krajiny, môže v najbližších mesiacoch čeliť nedostatku energie.Vyplnenie medzery po ruských dodávkach zemného plynu je osobitným problémom a jedným z dôvodov, prečo Scholz zamieril do Saudskej Arábie, SAE a Kataru spolu s podnikateľskou delegáciou.