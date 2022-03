Minister energetiky SAE: Energetické trhy potrebujú ruskú ropu

Dubaj 28. marca (TASR) - Energetické trhy potrebujú ruskú ropu. Iní producenti jej výpadok nevykompenzujú. Povedal to v pondelok minister energetiky Spojených arabských emirátov (SAE) Suhajl Mazrúí. Dodal, že zoskupenie OPEC+ musí zostať jednotné, sústrediť sa na stabilitu trhu a nesmie dovoliť, aby do jeho činnosti zasahovala politika. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Minister zároveň uviedol, že SAE robia všetko pre zvýšenie svoje produkčnej kapacity na 5 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov), nechcú však konať nezávisle od krokov OPEC+. Zoskupenie OPEC+ zahrnuje štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom.



"Robíme, čo sa dá. Investujeme do zvýšenia našej kapacity, aby sme ju dostali na 5 miliónov barelov denne. To však neznamená, že OPEC+ opustíme, alebo budeme robiť jednostranné kroky," povedal Mazrúí s tým, že SAE budú aj naďalej s OPEC+ spolupracovať s cieľom zabezpečiť stabilitu trhov.



Ropné trhy zaznamenali v poslednom období výrazné výkyvy. Na jednej strane ich ovplyvňuje invázia Ruska na Ukrajinu a z toho prameniace sankcie voči Ruskej federácii, ktorá patrí k najväčším producentom ropy, na druhej opätovný nástup ochorenia COVID-19 v Číne. Tá je zasa najväčším dovozcom ropy na svete.



V závere minulého týždňa sa ceny ropy zvýšili, pričom za celý týždeň cena severomorskej ropnej zmesi Brent vzrástla o viac než 11,5 % nad 120 USD (109,07 eura) za barel a cena ropy WTI zaznamenala rast o takmer 9 %. V pondelok však zasa zaznamenali výrazný pokles, pričom do 9.00 h SELČ klesla cena Brentu zhruba o 4 % pod 116 USD/barel.



(1 EUR = 1,1002 USD)