SAE odmieta nespravodlivé dohody o produkcii v rámci OPEC+

Dubaj 4. júla (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) v nedeľu kritizovali súčasnú dohodu o limitoch na ťažbu v rámci aliancie OPEC+ ako „nespravodlivú“. A uviedli, že budú súhlasiť s jej predĺžením len v prípade, že dôjde k prehodnoteniu ich ťažobných kvót.



Spor najväčších svetových producentov by mohol ohroziť zotavenie sa ropného trhu z pandémie nového koronavírusu. SAE, v snahe dosiahnuť zvýšenie svojej ťažby, tento týždeň „vykoľajili“ rokovania aliancie o produkčných kvótach od augusta. Skupina bude preto pokračovať v rozhovoroch na budúci týždeň.



Podľa vyhlásenia ministerstva energetiky SAE, ktoré zverejnila agentúra WAM, dohoda v súčasnej podobe predlžuje z pohľadu emirátov „neférové kvóty“ do decembra 2022.



Limit pre ťažbu SAE bol totiž vypočítaný z objemu ich produkcie v roku 2018, keď bola stanovená ich maximálna kapacita na úrovni 3,168 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Ale medzitým investície do nových projektov priniesli zvýšenie kapacity SAE na takmer 4 milióny barelov. Emiráty preto požadujú, aby sa nanovo prehodnotili základné limity, a aby sa v ich prípade brala do úvahy nová kapacita, čím by sa zabezpečili „spravodlivé podmienky pre všetky strany“. Až potom sú ochotné súhlasiť s predĺžením dohody. Konkrétne SAE údajne chcú zvýšenie svojho limitu o približne 600.000 barelov denne na 3,8 milióna barelov/deň.



Aliancia, ktorú tvorí 13 členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pod vedením Saudskej Arábie, a 10 ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom, od začiatku krízy spôsobenej pandémiou takmer každý mesiac organizuje virtuálne stretnutia, aby koordinovala svoje kroky. A jej stratégia priniesla ovocie, keďže ceny ropy stúpli z vlaňajšieho rekordného minima, keď sa nakrátko prepadli do záporného pásma, a pohybujú sa blízko úrovní, ktoré naposledy zaznamenali v októbri 2018.



Ale najnovšie kolo rokovaní, ktoré malo trvať len vo štvrtok (1. 7.), sa skončilo bez úspechu. Ani piatkové (2. 7.) diskusie nepriniesli výsledok. Rokovania budú preto pokračovať na budúci týždeň a budú náročné. Aliancia si totiž uvedomuje, že ak ustúpi a vyhovie SAE, môže to vyvolať reťazovú reakciu a aj ďalší členovia sa budú môcť dožadovať zmien.



Vo svete sa pritom rýchlo šíri variant delta nového koronavírusu, ktorý je veľmi nákazlivý a v niektorých regiónoch už viedol k obnoveniu blokád. Okrem toho situáciu na ropnom trhu môže skomplikovať aj návrat iránskeho vývozu po prípadnom zmiernení amerických sankcií v strednodobom časovom horizonte.



„Napínanie svalov“ v Abú Zabí stavia emiráty proti ich dlhoročnému spojencovi a susedovi Saudskej Arábii, najväčšiemu vývozcovi ropy na svete.



Spojené arabské emiráty sa údajne pohrávali s myšlienkou opustiť OPEC+ koncom roku 2020, aby mohli dodávať viac ropy na trhy a zúročiť obrovské investície do rozšírenia kapacity z predchádzajúcich rokov.