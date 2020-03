SAE sa pridali k Saudskej Arábii, ceny ropy klesli približne o 4 %

Dubaj/Londýn 11. marca (TASR) - Ceny ropy klesli približne o 4 % po tom, ako sa Spojené arabské emiráty (SAE) pridali k Saudskej Arábii a oznámili zvýšenie produkčnej kapacity. Zvýšenie ťažby zo strany kľúčových producentov pritom prichádza v období, keď dopyt po rope obmedzuje rýchlo sa šíriaci nový koronavírus.



Najskôr saudské ministerstvo ropného priemyslu nariadilo ropnému koncernu Saudi Aramco, aby zvýšil svoju produkčnú kapacitu o 1 milión barelov na 13 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov). Následne aj ropná spoločnosť ADNOC zo SAE oznámila, že v apríli zvýši produkčnú kapacitu na viac než 4 milióny barelov denne a urýchli plány na jej ďalšie zvýšenie až na 5 miliónov barelov/deň. Tento cieľ pritom pôvodne plánovala dosiahnuť do roku 2030.



K tomu sa pridáva znižovanie dopytu po rope, keďže šíriaci sa nový koronavírus výrazne zasahuje do ekonomickej aktivity po celom svete. Podľa analytikov je tak potrebné počítať s rýchlym rastom zásob v nasledujúcom období, čo sa odrazí na vývoji cien ropy.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 14.00 h SEČ 35,67 USD (31,32 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,55 USD (4,16 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom zaznamenala 33,04 USD za barel. Oproti utorkovej uzávierke to znamená pokles o 1,32 USD alebo 3,84 %.



(1 EUR = 1,1390 USD)