Spojené arabské emiráty znižujú poplatky za založenie novej firmy

Abú Zabí 26. júla (TASR) – Spojené arabské emiráty od utorka znížia náklady na založenie novej firmy o viac ako 90 % v snahe zvýšiť regionálnu aj medzinárodnú konkurencieschopnosť emirátu, ktorý je už teraz magnetom pre obchod.



Úrady v Abú Zabí, jednom zo siedmich emirátov, ktoré tvoria SAE, v uplynulých týždňoch zintenzívnili snahy o prilákanie nových firiem. Dane z príjmu právnických osôb sú už pritom prakticky nulové v SAE, ktoré sa snažia diverzifikovať svoju ekonomiku závislú od ropy.



„Poplatky za zriadenie firmy v emiráte Abú Zabí sa znížili na 1000 dirhamov (228,99 eura), čo je zníženie o viac ako 90 %,“ uviedol v nedeľu (25. 7.) neskoro večer vo vyhlásení vládny mediálny úrad. Plán počíta so zrušením niektorých poplatkov a so znížením ďalších.



„Tento krok výrazne zvýši jednoduchosť podnikania v emiráte a zvýši regionálnu a medzinárodnú konkurencieschopnosť Abú Zabí,“ pokračuje vyhlásenie.



Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj patria Spojené arabské emiráty medzi „jurisdikcie bez daní alebo so zanedbateľnou daňou“.



Emiráty nedávno odštartovali sériu reforiem. Od 1. júna si môžu cudzinci založiť firmu a udržať si kontrolu nad celým kapitálom, čo bolo doteraz možné len raz v osobitných „free" zónach, pričom mimo nich si mohli ponechať kontrolu maximálne nad 49 % kapitálu.



Abú Zabí a Dubaj, ďalší zo siedmich emirátov, tradične súperili o umiestnenie regionálnych sídiel globálnych spoločností na svojom území a tisíce z nich aj prilákali. V júni dubajská vláda ohlásila sériu reforiem, ktoré majú vstúpiť do platnosti v polovici septembra. Ich cieľom je znížiť náklady na podnikanie a stimulovať hospodársky rast. V ostatných mesiacoch sa však významným konkurentom emirátov stala aj Saudská Arábia, najväčšia arabská ekonomika, ktorá sa snaží tiež znížiť svoju závislosť od ropy.



Po dokončení úplne novej obchodnej štvrte v hlavnom meste Rijád dala Saudská Arábia vo februári ultimátum zahraničným podnikom, ktoré tam musia do roku 2024 umiestniť svoju regionálnu centrálu. Inak riskujú, že prídu o lukratívne štátne zákazky.