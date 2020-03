SAEC: E-shopy zaznamenali zvýšený záujem nielen o ochranné prostriedky

Bratislava 22. marca (TASR) – Záujem o nákup tovarov online sa v súčasnej situácii zvýšil. Spotrebitelia svoju pozornosť sústreďujú najmä na ochranné prostriedky, zvýšený záujem zaznamenali e-shopy aj pri predaji chladničiek, mrazničiek a práčok. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) Jozef Dvorský.



Väčšina internetových obchodov podľa jeho slov momentálne registruje zvýšený záujem o nákup tovarov online. Dvorský priblížil, že najväčší záujem je o tovar, ktorý chráni spotrebiteľov pred účinkami nového koronavírusu a umožňuje im zvýšiť osobnú bezpečnosť v práci alebo v domácom prostredí. Ide napríklad o rúška alebo ich alternatívy, rukavice, hygienické a dezinfekčné prostriedky, toaletné papiere, ale aj teplomery, čistiace prostriedky do domácnosti a krmivá pre zvieratá. "Zvýšený záujem evidujeme aj pri predaji chladničiek, mrazničiek a práčok," dodal.



Zároveň ubezpečil, že aj internetové obchody sa snažia správať zodpovedne a prijali opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a ochrany pred nákazou. "V prvom rade výrazne obmedzili, respektíve zrušili možnosť osobného odberu tovaru a odporúčajú zákazníkom využívať kuriérske služby a služby Slovenskej pošty. Rovnako odporúčajú zákazníkom využívať predovšetkým bezhotovostné spôsoby platby, aby pri platení nedochádzalo k manipulácii s hotovosťou a minimalizovalo sa tak riziko prenosu vírusu touto cestou," poznamenal s tým, že niektoré internetové obchody možnosť hotovostnej platby dobierkou v týchto dňoch úplne pozastavili.



V rámci ostatných služieb zákazníkom boli tiež podľa neho dočasne zrušené vynesenie tovaru do domov a bytov. Internetové obchody zároveň, tak ako iné podnikateľské subjekty, prijali rad interných opatrení na zvýšenie bezpečnosti vlastných zamestnancov a obchodných partnerov.