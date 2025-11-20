Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Saka je blízko k predĺženiu kontraktu s Arsenalom do roku 2030

Na snímke zľava Ondrej Duda (Slovensko) a Bukayo Saka (Anglicko) bojujú o loptu počas osemfinálového zápasu Anglicko - Slovensko na ME vo futbale v nemeckom meste Gelsenkirchen v nedeľu 30. júna 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Dvadsaťštyriročný krídelník má s Arsenalom platnú zmluvu do roku 2027.

Autor TASR
Londýn 20. novembra (TASR) - Anglický futbalista Bukayo Saka zostane podľa všetkého aj naďalej hráčom londýnskeho Arsenalu. S lídrom anglickej Premier League je blízko k predĺženiu kontraktu do roku 2030.

Dvadsaťštyriročný krídelník má s Arsenalom platnú zmluvu do roku 2027, ale podľa RMC Sport sa ešte do konca tohto kalendárneho roka dohodne na jej predĺžení. Anglický reprezentant patrí k oporám v kádri trénera Mikela Artetu, v 14 súťažných dueloch v tejto sezóne strelil šesť gólov. Obe strany majú záujem o spečatenie dlhodobej spolupráce.

Saka si v Arsenale prešiel mládežníckymi kategóriami, súčasťou A-tímu je od roku 2019.
