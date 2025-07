Saková: Automobilkám ponúkneme viaceré riešenia, čakáme aj ich námety

Bratislava 4. júla (TASR) - Vláda chce na piatkovom stretnutí s predstaviteľmi automobilového priemyslu na Slovensku zhodnotiť, čo tento sektor najviac trápi a ponúknuť mu viaceré riešenia. Zároveň očakáva aj námety z ich strany, uviedla pred mimoriadnym rokovaním vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



„Ideme ponúknuť nejaké riešenia, o ktorých sme sa už dlhodobejšie bavili a čakáme inputy z ich strany, ako im vieme ešte viac pomôcť s tým, aby sme tú konkurencieschopnosť a výrobu nášho automobilového priemyslu na Slovensku udržali. Tých riešení je viac a očakávame vstupy aj z automobilového priemyslu, ktoré konkrétne projekty máme podporiť,“ priblížila. Slovensko sa bude podľa nej zaujímať aj o možnosť podpory automobilového priemyslu v rámci aktuálnej revízie eurofondov, ktorá má priniesť nové priority aj väčšiu flexibilitu.



Konkurencieschopnosť Slovenska aj celej EÚ podľa Sakovej momentálne najviac ohrozujú vysoké ceny energií. O tejto téme preto SR s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) pravidelne rokuje. „My potrebujeme od Európskej únie, aby nám predstavila nielen strednodobé a dlhodobé riešenia, ale potrebujeme aj krátkodobé riešenie, ktoré môžeme implementovať okamžite,“ zdôraznila s tým, že v čase konsolidácie sú možnosti Slovenska v oblasti kompenzácie cien obmedzené. Jej rezort pripravuje adresnú energopomoc pre budúci rok, o ktorej musí nakoniec rozhodnúť vláda.



Prezident Združenia automobilového priemyslu (ZAP) SR Alexander Matušek pred piatkovým rokovaním poukázal na viaceré problémy slovenskej ekonomiky, ktoré ohrozujú aj tento sektor.



„My musíme s našou konkurencieschopnosťou a orientáciou niečo urobiť. Zverejňovali sme už tento rok mnohokrát, odkiaľ prichádzajú investície na Slovensko, a to bohužiaľ nie je z tých krajín, ktoré naša vláda, náš premiér navštevuje. Takže musíme sa trošku nad tým zamyslieť,“ upozornil. Podľa neho sú verejne známe už dve zahraničné investície, ktoré na Slovensko neprišli, aj keď bola naša krajina vo finále výberu.



Problémy slovenskej ekonomiky sú podľa neho pomerne známe, pravidelne sa o nich hovorí v médiách a ukazujú ich všetky ekonomické ukazovatele. „Investori od nás odchádzajú, mladí ľudia nás opúšťajú, nie sme atraktívni pre vlastných ľudí, to musíme zlepšiť... Zaťažujeme prácu daňovo-odvodovým zaťažením čím ďalej tým viac, takže nie sme atraktívni ani pre tých kvalifikovanejších pracovníkov,“ vysvetlil.



Dôležitá je podľa neho aj zahranično-politická orientácia Slovenska. „Keď nám niekto neverí, tak nám neverí ani investor, to musíme zmeniť, musíme sa dostať niekde naspäť, tak ako to bolo,“ doplnil prezident ZAP.



Saková v tejto súvislosti zdôraznila, že súčasná vláda sa snaží robiť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. „Myslím si, že aj služobné cesty, ktoré absolvujem, či už s premiérom alebo s prezidentom SR, sú toho dôkazom. Snažíme sa otvárať nové trhy, uzatvárať nové bilaterálne dohody s krajinami, prehlbovať existujúcu spoluprácu,“ konštatovala.



Slovenská republika robí dôslednú ekonomickú diplomaciu, zdôraznil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). „Zadefinovali sme si trhy, ktoré sú rýchlo rastúce, kde chceme byť aktívni a to súvisí aj s otázkami, ktoré budeme riešiť dnes. Čiže indopacifický priestor, rovnako aj krajiny globálneho Juhu, kde je obrovský priestor na to, aby sme sa mohli realizovať. Ale samozrejme musíme brať do úvahy predovšetkým našu väzbu s Európskou úniou, pretože 80 % nášho obchodu robíme prostredníctvom krajín EÚ a hlavné naviazanie máme predovšetkým na Nemeckú spolkovú republiku, kde tento obchod je enormný a je predovšetkým prepojený s výrobou automobilov, ktoré sú najviac ohrozené,“ zhodnotil.