Saková: Automobilky cítia vplyv amerických ciel, objednávky im klesajú

Bratislava 4. júla (TASR) - Automobilky pôsobiace na Slovensku už cítia negatívny vplyv nových amerických ciel na dovoz áut do Spojených štátov amerických, keď zaznamenali pokles objednávok na tretí kvartál, uviedla v piatok po mimoriadnom rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Konkrétne čísla podľa nej ešte nie sú známe a môžu byť aj predmetom obchodného tajomstva.



Významnejší výpadok vývozu do USA sa týka dvoch automobiliek na Slovensku, a to Volkswagen a Jaguar Land Rover. „Posledné informácie máme, že na tretí výrobný kvartál už je pokles objednávok na vozidlá týchto dvoch spoločností a už sa to začína negatívne prejavovať,“ priblížila Saková. Vláda sa podľa nej snaží otvárať nové trhy pre tieto firmy, kde by mohli umiestniť svoju produkciu.



Rovnako sa čaká na výsledok rokovaní medzi EÚ a USA, ktoré vedie eurokomisár zodpovedný za obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič. Podľa aktuálnych informácií však zatiaľ nikam nepokročili, upozornila Saková. V súčasnosti platné clá na dovoz automobilov do USA sú na úrovni 27,5 %, pričom 2,5 % boli aj v minulosti a 25 % sú clá ohlásené novou americkou administratívou Donalda Trumpa. Ak by nedošlo k dohode, EÚ má pripravené odvetné opatrenia, ktoré by uvalila na dovoz zo Spojených štátov, avizovala ministerka.



V súvislosti s obavou z možného presunu výroby áut priamo do USA ministerka upozornila, že to nie je jednoduché ani rýchle. „Presun tých investícií je proces strednodobý a dlhodobý. Nemôžeme si predstaviť, že sa presunie nejaká produkcia automobilov za jeden alebo dva roky,“ zdôraznila s tým, že podľa skúseností na Slovensku ide o proces, ktorý môže trvať 4 až 6 rokov.



Saková pripomenula, že podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) nová colná politika USA znamená pre slovenský priemysel vplyv na úrovni približne 2,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), z toho dve tretiny sa dotýkajú priamo automobilového priemyslu. Spojené štáty sú pritom pre slovenské automobilky druhým najvýznamnejším trhom, kam vyvážajú viac ako 10 % svojej produkcie. Dve najviac zasiahnuté spoločnosti vyvážajú na americký trh 20 až 25 % z celkového objemu vyrobených áut.