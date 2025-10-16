< sekcia Ekonomika
Saková: Až 90 percent slovenskej ekonomiky je orientovanej na export
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Až 90 percent slovenskej ekonomiky je orientovanej na export, preto každé geopolitické zaváhanie či obchodná vojna na úrovni EÚ sťažujú výkonnosť slovenského hospodárstva. Pre SR je dôležité, aby mala čo v budúcnosti produkovať a vyvážať do zahraničia. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v rámci podujatia EU Export Day, ktoré je zamerané na posilnenie exportnej pripravenosti a zvýšenie konkurencieschopnosti firiem mimo EÚ.
„Európska únia sa snaží hľadať riešenia pre to, aby pokiaľ sú nejaké tarify alebo je sťažený prístup na existujúce trhy, ktoré sme dlhodobo prostredníctvom našich podnikateľov vedeli zaplniť našimi produktami, tak na základe novo uvalených taríf, hlavne na trhy Spojených štátov sme pristúpili k tomu, že sa hľadajú nové trhy, kde by sme vedeli umiestňovať slovenské produkty,“ povedala Saková.
Ďalej komentovala vysoké ceny energií v EÚ, ktoré výrazne ovplyvňujú aj sumy finálnych výrobkov. Ak si chce Európa podľa nej zachrániť a zachovať svoju konkurencieschopnosť, tak musí mať aj porovnateľné ceny energií napríklad s Čínou alebo Spojenými štátmi, kde sú nižšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) doplnil, že SR realizuje v EÚ 78 % exportu a v rámci dovozu je to 64 %. Krajina má podľa neho záujem orientovať sa na iné regióny sveta, najmä na indopacifický priestor či štáty globálneho juhu, ako je napríklad Brazília, Čína, India alebo Indonézia.
Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič zdôraznil, že EÚ sa pripravuje na to, ako lepšie zvládať nedostatok v oblasti zásobovania kritickými surovinami či ako sa vysporiadať s mnohými technológiami, ktoré sú potrebné pre fungovanie modernej ekonomiky. V prípade oceliarskeho priemyslu prišla EÚ napríklad s opatrením na zníženie dovozných kvót na oceľ.
„Navrhli sme 50-percentné clá na všetky dovozy do Európskej únie, ktoré budú nad túto kvótu, tá bola stanovená na úroveň 18,3 milióna ton ocele. Stanovili sme plán, ktorý umožní zastabilizovať oceliarsku produkciu v Európe, priviesť v horizonte pár rokov k zisku a zároveň garantovať, že pokiaľ ide o ekonomickú bezpečnosť, strojárenský priemysel, priemysel v oblasti obrany, tak Európania sa budú môcť spoľahnúť na svoje oceliarske fabriky, ktoré im budú dodávať túto kritickú zložku pre ich výrobky,“ uzavrel eurokomisár.
