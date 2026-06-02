Saková: Daňovo-odvodové opatrenia bude vláda preberať na jeseň
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Daňovo-odvodovými opatreniami, ktoré by mali podporiť hospodársky rast SR, sa bude vláda zaoberať na jeseň tohto roku pri zostavovaní rozpočtu na rok 2027. Uviedla to po utorkovom mimoriadnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
„Aj priamo z ministerstva financií dnes odzneli dva termíny, a to termín 17. jún, keď bude publikovaná makroekonomická prognóza, a 24. jún, keď bude publikovaná daňovo-odvodová prognóza. A vzhľadom na veci, ktoré budú publikované po prognózach, bude sa môcť aj ministerstvo financií jasnejšie postaviť k jednotlivým požiadavkám, čo sa týka daňovo-odvodových opatrení, ktoré išli najmä z podnikateľského sektora,“ priblížila.
Poznamenala, že daňovo-odvodová oblasť je najviac frekventovaná téma, pretože podnikatelia a asociácie zamestnávateľov dlhodobo deklarujú, že daňovo-odvodové zaťaženie v SR nie je konkurencieschopné s okolitými krajinami.
„My rozumieme, že podnikateľský sektor čakal hlavne nejaké spätné väzby, čo sa týka daňovo-odvodového zaťaženia a možno aj novej odpisovej politiky. Od začiatku sme však deklarovali, že na rok 2026 v rámci skráteného legislatívneho konania predložíme také zmeny, ktoré sa v legislatívnej úprave dajú aplikovať už tento rok. O všetkých ostatných zmenách, dosahoch, opatreniach, na ktorých sa vláda zhodne, budeme rokovať v septembri, keď sa bude zostavovať rozpočet na rok 2027,“ podčiarkla Saková.
Doplnila, že na rokovanie tripartity predložila „približne 49 rôznych opatrení, ktoré sa zozbierali po nájdení konsenzu medzi odborármi, zamestnancami, zamestnávateľmi, asociáciami“. „Každé jedno opatrenie, ktoré prichádzalo na ministerstvo hospodárstva, bolo v rámci kompetenčného zákona prerokované s ministrom, ktorý jednotlivé opatrenia má v kompetencii,“ podčiarkla.
„Z týchto 49 opatrení, ktoré sú v prvom balíčku, je približne 11 opatrení legislatívneho charakteru, ktoré sme v legislatívnej podobe dnes predložili ako zákon o prorastových opatreniach na rokovanie HSR. Ďalších 32 opatrení je prenesených do uznesenia vlády, ktoré sme takisto dnes predložili na HSR a budeme o týchto jednotlivých opatreniach s konkrétnymi ministrami rokovať na jeseň tohto roku. Väčšina z 32 opatrení totiž zasahuje do štátneho rozpočtu,“ dodala Saková.
