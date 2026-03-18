Saková: Detaily cenovej regulácie nafty doriešime v najbližších dňoch
Vyhlášku k cenovej regulácii, ktorú schválila vláda, má pripraviť Ministerstvo financií (MF) SR.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Každá čerpacia stanica na Slovensku bude musieť najbližších 30 dní informovať o cene nafty, ktorá je platná pre slovenských a ktorá pre zahraničných motoristov. Konkrétna podoba tejto povinnosti, aj osobitná cena nafty pre cudzincov sa dorieši v najbližších dňoch. Avizovala to po stredajšom rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Vyhlášku k cenovej regulácii, ktorú schválila vláda, má pripraviť Ministerstvo financií (MF) SR. „Teraz ideme pokračovať a robiť aj vyhlášku MF, presne sa dohodnúť, ako poinformujeme aj verejnosť, a teda hlavne obsluhu na čerpacích staniciach, aby vedela, ako majú pokračovať. So všetkými prevádzkovateľmi čerpacích staníc budeme v kontakte a poinformujeme ich, akým spôsobom majú občanom tieto nové veci oznámiť a akým spôsobom bude prebiehať vyúčtovanie,“ priblížila Saková.
Potrebné je podľa nej počkať aj na zverejnenie aktuálnych cien pohonných látok v Európskej únii (EÚ), ktoré by mal v najbližších dňoch publikovať Eurostat. Osobitná cena motorovej nafty sa má totiž vypočítať ako aritmetický priemer cien vrátane daní zverejnených Európskou komisiou na pravidelnej báze za Rakúsku republiku, Českú republiku a Poľskú republiku.
Osobitná cena nafty sa bude týkať tankovania vozidiel registrovaných mimo SR. Saková zdôraznila, že obsluha čerpacích staníc by mala túto skutočnosť kontrolovať. „Čerpacia stanica je pod kamerami a zároveň si budú môcť vyžiadať aj technický preukaz a vždy vidíte, kto dané pohonné hmoty čerpá,“ vysvetlila ministerka.
Vládou schválené obmedzenia sa podľa nej týkajú iba nafty, keďže problém pri tankovaní benzínu zatiaľ nevznikol. „Jednalo sa len o motorové vozidlá poháňané naftou, kde prišlo vo veľkom k zneužívaniu. Na benzín nám väčšinou chodia osobné motorové vozidlá, máloktoré nákladné vozidlo spotrebováva benzín. Preto sme ku korekcii ohľadne tankovania benzínu nepristúpili,“ doplnila Saková.
