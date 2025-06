Saková: EÚ má naplnené zásobníky na úrovni 54 %, Slovensko na 43 %

Bratislava 20. júna (TASR) - Európska únia má naplnené zásobníky priemerne na úrovni 54 %, Slovensko na úrovni 43 %. Uviedla to podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) v reakcii na vyjadrenia bývalého vedenia Ministerstva hospodárstva SR, najmä Sakovej predchodcu v úrade Karla Hirmana a poslanca Národnej rady SR Karla Galeka (SaS).



„Na Slovensku máme objemy zásobníkov približne 35 terawatthodín (TWh), z čoho 17 TWh už má prenajatých spoločnosť SPP a približne ďalších 7 TWh majú v zásobníku Dolné Bojanovice, čo je na území Česka. Tam máme zásobníky naplnené na 85 %, čo vlastní SPP distribúcia a je to plyn určený pre bezpečnú dodávku domácností. Teraz máme naplnenú, čo sa týka zásob SPP, polovicu z uvedených 17 TWh,“ povedala Saková na Hirmanove vyjadrenia, že zásoby plynu SR sú hlboko pod priemerom zásob plynu EÚ a že v rovnakom období minulého roka boli zásobníky plné na podstatne vyššie percento.



Je podľa nej neprofesionálne od bývalého ministra hospodárstva zavádzať a zneisťovať verejnosť. „To, že v polovici júna sú zásobníky SPP naplnené na polovicu, je normálna prax, pretože zásobníky sa napĺňajú hlavne v letných mesiacoch, kedy nie je vykurovacia sezóna a plyn je najlacnejší. Môžem potvrdiť, že všetky kontrakty, z ktorých plyn bude prúdiť do zásobníkov, budú naplnené k 1. novembru. To znamená, že 17 TWh, ktoré SPP v zásobe plynu musí držať podľa nariadenia EÚ, naplní,“ zdôraznila ministerka hospodárstva.



„Momentálne berieme z ruskej strany menej ako polovicu plynu, väčšiu časť plynu nakupujeme v súčasnosti z rôznych diverzifikačných zmlúv. Je to preto, že nemáme resp. nie je dostatočná kapacita, aby sme odobrali toľko ruského plynu, koľko by sme potrebovali,“ informovala.



Saková zároveň vyhlásila, že eurofondový program Slovensko v energetickej oblasti, hlavne v Zelenej domácnostiam a v Zelenej solidarite pokračuje. „Sme pripravení posilniť ich v nasledovnej revízii ďalšími zdrojmi,“ podčiarkla.



„Pozrela som si, ako pán Hirman presúval prostriedky v rámci operačného programu Slovensko, ktoré boli určené na oblasť energetiky. Zistila som jediný presun v objeme 30 miliónov eur, aj to bol z minulého, predchádzajúceho obdobia, ktorý nebol dočerpaný. Všetko dal do jedného vrecka a iba toto množstvo ponúkol do Zelenej domácnostiam,“ povedala.



„Pánovi Galekovi odporúčam pozrieť si štatistiky spred dvoch, troch rokov, pretože štatistiky Eurostatu hovorili, aj keď bola energetická kríza, že sme mali v rámci EÚ na Slovensku jednu z najnižších cien plynu. Štatistiky Eurostatu, ktoré uvádza pán Galek, nehovoria o tom, aké sú momentálne ceny na trhu,“ dodala Saková v reakcii na Galeka, ktorý tvrdil, že podľa štatistík Eurostatu je ruský plyn drahý.