Saková: EÚ opatreniami primerane reaguje na neodôvodnené kroky USA

Bratislava/Brusel 9. apríla (TASR) - Európa nechce obchodnú vojnu so Spojenými štátmi a nesnaží sa situáciu eskalovať. Cieľom je iba primerane reagovať na neodôvodnené kroky zo strany USA. V reakcii na zavedenie prvých odvetných opatrení Európskej únie (EÚ) voči americkým clám to vyhlásila ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).



„Pri výbere tovarov, na ktoré uvalíme clo, sme vyberali hlavne také položky, ktoré majú na trhu alternatívu aj mimo USA, a teda dopad európskych ciel na spotrebiteľov v Európe by nemal byť zásadný,“ vysvetlila Saková.



Členské štáty EÚ schválili v stredu balík odvetných opatrení ako reakciu na rozhodnutie Spojených štátov ešte z 12. marca, ktorým USA opätovne zaviedli clá vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka a niektorých súvisiacich výrobkov z EÚ. Európska komisia (EK) preto predložila návrh nariadenia, ktorým sa aktivujú kompenzačné clá na viac ako 1600 položiek, ktorých celkový dovoz do Európy predstavuje takmer 21 miliárd eur. Na zozname sa nachádzajú napríklad produkty domácej spotreby, niektoré technické kovy či vybrané poľnohospodárske komodity.



Podľa dostupných údajov sa nové clá dotknú aj tovaru dovážaného na slovenský trh v hodnote približne 140 miliónov eur, vyčíslilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Ide najmä o produkty ako brusnice, hracie karty, sudy a debnárske výrobky, spätné zrkadlá pre automobily, kosačky, tlačoviny a niektoré domáce spotrebiče. Tieto položky nepredstavujú strategicky významné dovozy, ministerstvo preto neočakáva výrazný vplyv opatrení na slovenské hospodárstvo ani spotrebiteľov.



„Tento balík odvetných ciel ešte nie je reakciou na clá na automobily a plošné clá na všetky produkty z Európy, ktoré sa predávajú v Amerike. O tom, ako definitívne odpovieme na tieto clá, sa ešte len bude rokovať,“ dodala Saková.



Európska únia aktuálnymi opatreniami podľa nej vysiela jasný signál o svojej pripravenosti chrániť záujmy členských štátov, pričom sa zároveň usiluje o deeskaláciu a pokračovanie konštruktívneho dialógu s USA. Cieľom je dosiahnuť udržateľné a spravodlivé riešenie obchodných sporov.