Saková: Financovanie jadrového zdroja bude závisieť aj od zhotoviteľa

Bratislava 26. novembra (TASR) - Model financovania nového jadrového zdroja (NJZ) v Jaslovských Bohuniciach bude závisieť aj od toho, kto bude jeho zhotoviteľom. Uviedla to v Bratislave ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) na odbornej konferencii Jadro - energetická budúcnosť Slovenska v súvislosti s minulotýždňovým rozhodnutím vlády SR začať s procesmi súvisiacimi s výstavbou NJZ. Proces verejného obstarávania na výstavbu NJZ by mal podľa nej byť spustený na budúci rok, v apríli 2027 by mala byť podpísaná zmluva s dodávateľom.



"Vládny materiál načrtáva to, aké sú rôzne varianty, ako môžeme financovať nový jadrový zdroj. Popisujeme možnosť financovania NJZ zo štátnych zdrojov, nielen zo zdrojov Slovenskej republiky, ale mysliac aj zo zdrojov verejných financií iných štátov. Do úvahy prichádza aj privátne financovanie alebo hybridný model. Podľa skúseností, ktoré máme zo Slovenských elektrární (SE), model financovania sa nedá vypracovať za mesiac ani za dva. Model financovania čiastočne bude závisieť aj od toho, kto bude finálny zhotoviteľ celej jadrovej elektrárne a aké možnosti financovania konkrétne prinesie," spresnila.



"Zo skúseností zo SE vieme, že proces financovania sa modeluje rok a pol až dva roky. Toto bude určite predmetom ďalších analýz a rozhodnutí, ktoré nás čakajú v najbližších mesiacoch. Určite vyberiem pre Slovenskú republiku ten najlepší model," dodala.



Celkové náklady na vybudovanie NJZ sa podľa Sakovej v súčasnosti odhadujú na desať miliárd eur, a to na základe skúsenosti z Českej republiky a Maďarska. Šéfka rezortu hospodárstva 20. novembra upozornila, že náklady na výstavbu každoročne rastú o 8 - 10 % v prípade, že sa vybudovanie takéhoto zdroja odsúva. Aj preto by mala mať súčasná vláda ambiciózne ciele vo veci časového harmonogramu výstavby.