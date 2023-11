Saková: K zvýšeniu cien plynu na budúci rok nepríde

Bratislava 29. novembra (TASR) - K zvýšeniu cien plynu pre domácnosti na budúci rok podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) nepríde. Vyjadrila sa tak po stredajšom rokovaní vlády.



"Chcela by som uistiť všetky domácnosti, že k žiadnemu zvýšeniu plynu na budúci rok, cien plynu v budúcom roku určite nepríde. Za posledných pár týždňov sme na ministerstve hospodárstva pripravili riešenie, ako tomuto predísť a plánujeme toto riešenie predstaviť budúci týždeň na vláde," uviedla. Išlo by podľa nej o plošnú pomoc.



"Chceme ponechať ceny na úrovni roku 2023, kde prišlo oproti roku 2022 k 15-percentnému navýšeniu. Takže oproti roku 2023 žiadne cenové navýšenie pre domácnosti, čo sa týka cien plynu, neplánujeme," dodala. Dopad kompenzácií na rozpočet má podľa nej byť čo najnižší.



K cenám plynu sa v stredu poobede vyjadrila aj opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS). Tá považuje zvýšenie cien plynu avizované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre domácnosti za neprijateľné a ministerku vyzvala, aby pristúpila čo najskôr k riešeniu situácie. "Pred zvýšením cien plynu pre domácnosti sme opakovane varovali a ponúkali aj konkrétne riešenia. Ministerka hospodárstva nemá na čo čakať a musí vzniknutú situáciu okamžite riešiť," uviedol predseda SaS Richard Sulík.



ÚRSO zverejnil cenové rozhodnutie pre Slovenský plynárenský priemysel (SPP), podľa ktorého by sa mala cena plynu v roku 2024 výrazne zvýšiť, a to približne na dvojnásobok.