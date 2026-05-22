Saková: Ministri krajín EÚ nie sú spokojní s rokovaniami o reforme WTO
Saková pripomenula, že Slovensko je súčasťou EÚ, a teda súčasťou jednotnej obchodnej politiky Únie.
Autor TASR
Brusel 22. mája (TASR) - Piatkové zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci - segment obchod v Bruseli sa zaoberalo aj výsledkom rokovaní, ktoré sa uskutočnili koncom marca v kamerunskom meste Yaoundé a ktoré boli zamerané na prehodnotenie pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO). V Bruseli to uviedla ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD), podľa ktorej krajiny EÚ nie sú s výsledkom rokovaní spokojné, informuje spravodajca TASR.
Rokovania v rámci WTO prebehli od 26. do 30. marca v Yaoundé a po ich skončení eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v rozhovore pre TASR priznal, že EÚ ich nepovažuje za úspešné z pohľadu dosiahnutých výsledkov a reformných snáh.
K podobnému názoru podľa Sakovej dospeli v piatok aj ministri členských krajín EÚ zodpovední za hospodárske a obchodné záležitosti.
„Viacerí ministri vyjadrili názor, že Svetová obchodná organizácia by skutočne mala prejsť nejakou zmenou, nejakou reformou. Pretože pravidlá, ktoré sú v súčasnosti platné, už neodzrkadľujú tie potreby, ktoré sa dejú na svetovej ekonomickej úrovni. A hlavne, aj tie pravidlá, ktoré momentálne platia, nie sú dodržiavané,“ opísala situáciu.
To podľa nej vedie k stavu, že máme fragmentovaný svetový obchod, fragmentované hospodárstva jednotlivých krajín a investori nemajú stabilitu, nevedia, či môžu investovať a do čoho majú investovať.
„Jednoducho, je veľká nestabilita na svetovom obchodnom trhu. To sa dá vyriešiť jednak novými pravidlami alebo možno prísnejším dodržiavaním tých existujúcich pravidiel, ktoré sú ešte v dnešnej dobe považované za efektívne. Len, žiaľ, jednotlivé štáty ich nedodržiavajú alebo ich obchádzajú, prípadne ich nerešpektujú niektorí lídri svetových mocností,“ vysvetlila.
Saková v tejto súvislosti pripomenula, že Slovensko je súčasťou EÚ, a teda súčasťou jednotnej obchodnej politiky Únie.
„Máme jednotný vnútorný trh a chceme, aby sme vystupovali ako jeden celok. A pokiaľ Európska únia v rámci týchto pravidiel vidí vážne defekty a vážne nedodržiavania týchto pravidiel, tak máme veľký hlas, čo sa týka svetového obchodu, a jednoducho musíme tie svoje názory prezentovať,“ zdôraznila ministerka.
Šefčovič v pôvodnom rozhovore pre TASR upozornil, že reformný proces WTO nebol ukončený a že ďalej prebiehajú snahy reformovať fungovanie WTO, pričom tieto rokovania pokračujú v Ženeve.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
