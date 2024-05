Saková: Na hornej Nitre by malo pribudnúť 1200 pracovných miest

Handlová 15. mája (TASR) - Na hornej Nitre by malo v najbližších rokoch pribudnúť 1200 nových pracovných miest. Skonštatovala to v stredu ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej.



Ministerka vyzdvihla, že prostredníctvom investičných stimulov, ktoré vláda schválila v stredu, sa podarí vytvoriť 370 pracovných miest. Investičná pomoc je podľa nej kombinovaná, obe spoločnosti dostávajú kombináciu daňových úľav a priamej investičnej pomoci. "Tú priamu investičnú pomoc nedostávajú zo štátneho rozpočtu, ale z Fondu na spravodlivú transformáciu, to znamená z eurofondov," priblížila Saková.



V procese schvaľovania sú podľa nej ďalšie tri investičné projekty. "Celkovo by sme tam v regióne od roku 2025 do roku 2029 chceli vytvoriť 1200 pracovných miest," deklarovala ministerka.



Rezort má podľa nej pripravené ešte dve výzvy, jedna sa týka revitalizácie brownfieldu - priemyselného parku v Handlovej, druhá bude smerovať na oblasti podpory podnikania pre malé a stredné spoločnosti.



Primátorka Handlovej Silvia Grúberová priblížila, že v súvislosti s projektom brownfieldu eviduje samospráva už dvoch potenciálnych záujemcov, ktorí majú záujem etablovať sa na jeho území.



Vláda na svojom rokovaní v Handlovej schválila investičné stimuly pre dvojicu firiem na hornej Nitre. Kórejská spoločnosť Iljin Slovakia plánuje investovať do diverzifikácie výroby v Pravenci (okres Prievidza) viac ako 11 miliónov eur. Výrobu chce rozšíriť o hliníkové ramená zavesenia kolies a vzduchové pružiny určené do osobných automobilov a vytvoriť by mala 50 nových pracovných miest. Firma dostane od štátu investičný stimul vo výške 1,5 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. EU Poultry plánuje v Bošanoch v okrese Partizánske zriadenie novej prevádzkarne priemyselnej výroby zameranej na výrobu hotových jedál z hydinového mäsa. Na investíciu vo výške takmer 48 miliónov eur dostane firma od štátu investičný stimul štyri milióny eur vo forme úľavy na dani z príjmu.