< sekcia Ekonomika
Saková: Nariadenie o energopomoci by mala vláda schváliť o pár týždňov
Podľa ministerky sú potrebné v najbližšom období ešte niektoré výpočty a tiež intenzívna komunikácia s predajcami jednotlivých energií.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Nariadenie, ktoré stanoví presné podmienky pomoci s cenami energií, by mala vláda schváliť v najbližších týždňoch. Následne sa domácnosti dozvedia, či sa na nich táto pomoc vzťahuje alebo nie. Pri každom druhu energie pritom môže byť nastavená trochu inak, avizovala v stredu ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Ocenila pritom schválenie nového zákona o adresnej energopomoci v Národnej rade (NR) SR, ktorý vytvára právny a inštitucionálny rámec tejto pomoci.
Podľa ministerky sú potrebné v najbližšom období ešte niektoré výpočty a tiež intenzívna komunikácia s predajcami jednotlivých energií. „Budeme sa snažiť, aby sme tú energopomoc dali čo najadresnejším spôsobom, to znamená trochu rozdielny prístup bude napríklad pri teple, trochu rozdielny prístup bude pri plyne a elektrickej energii,“ uviedla na tlačovej konferencii Saková.
Pri dodávke elektriny a plynu by mala byť znížená cena zohľadnená už priamo vo faktúre. Iný postup bude pri dodávke tepla, keďže sa jeho ceny výrazne líšia podľa jednotlivých dodávateľov a regiónov. V tomto prípade má byť pomoc štátu vo forme energošekov. „Budeme sa snažiť do toho dať aj určitý spôsob spravodlivosti, aby nedostali všetci ľudia na Slovensku rovnaký energošek, ale budeme zohľadňovať tie regionálne rozdiely,“ vysvetlila ministerka.
Šeky by sa mali doručovať ľuďom prostredníctvom Slovenskej pošty na začiatku budúceho roka. „Snažíme sa, aby to tá domácnosť nedostala niekedy v marci, ale aby dostala skutočne prvý mesiac ten energošek, ktorý dostane na určité časové obdobie. Určite budú na meno, týkajú sa konkrétnej domácnosti na konkrétne odberné miesto,“ priblížila Saková.
Vláda naďalej počíta s tým, že na pomoc s cenami energií, ktorá má budúci rok vyjsť na viac ako 400 miliónov eur, bude možné využiť eurofondy. Istých je zatiaľ približne 17 miliónov eur, ktoré sa dajú použiť na technické riešenie systému energopomoci, prípadne na personálne výdavky s tým spojené. O zvyšných peniazoch sa ešte rokuje s Európskou komisiou (EK).
„Zatiaľ to vyzerá tak, že podľa existujúceho právneho systému komisie nebudeme môcť dostať presnú alokáciu alebo tie peniaze, ktoré dnes máme, nebudeme môcť jedna k jednej presunúť na energopomoc. Ale je plán, že tie peniaze môžeme dať do duálnych projektov, ktoré budú z tohto financované a tie nám uvoľnia peniaze v štátnom rozpočte, ktoré môžu ísť na energopomoc,“ vysvetlila Saková. Snahou je podľa nej čo najmenej zaťažovať štátny rozpočet a problém Slovenska s vyššími cenami energií si uvedomuje aj EK, ktorá nám prisľúbila pomoc.
Ministerka vyzdvihla, že schválený zákon jasne definuje, kto má na energopomoc nárok, ako sa bude vypočítavať a kedy toto právo vzniká alebo zaniká. „Výpočet bude automatický, bez potreby zložitých žiadostí a systém bude chrániť osobné údaje občanov. Občania budú môcť podať aj námietku a žiadosť o prepočet,“ konštatovala Saková. Zároveň zdôraznila, že register odberných miest nebude obsahovať citlivé údaje a všetky potrebné informácie sa načítajú automaticky z iných registrov. Bezpečnosť systému bude pravidelne kontrolovať aj Európska komisia.
Podľa ministerky sú potrebné v najbližšom období ešte niektoré výpočty a tiež intenzívna komunikácia s predajcami jednotlivých energií. „Budeme sa snažiť, aby sme tú energopomoc dali čo najadresnejším spôsobom, to znamená trochu rozdielny prístup bude napríklad pri teple, trochu rozdielny prístup bude pri plyne a elektrickej energii,“ uviedla na tlačovej konferencii Saková.
Pri dodávke elektriny a plynu by mala byť znížená cena zohľadnená už priamo vo faktúre. Iný postup bude pri dodávke tepla, keďže sa jeho ceny výrazne líšia podľa jednotlivých dodávateľov a regiónov. V tomto prípade má byť pomoc štátu vo forme energošekov. „Budeme sa snažiť do toho dať aj určitý spôsob spravodlivosti, aby nedostali všetci ľudia na Slovensku rovnaký energošek, ale budeme zohľadňovať tie regionálne rozdiely,“ vysvetlila ministerka.
Šeky by sa mali doručovať ľuďom prostredníctvom Slovenskej pošty na začiatku budúceho roka. „Snažíme sa, aby to tá domácnosť nedostala niekedy v marci, ale aby dostala skutočne prvý mesiac ten energošek, ktorý dostane na určité časové obdobie. Určite budú na meno, týkajú sa konkrétnej domácnosti na konkrétne odberné miesto,“ priblížila Saková.
Vláda naďalej počíta s tým, že na pomoc s cenami energií, ktorá má budúci rok vyjsť na viac ako 400 miliónov eur, bude možné využiť eurofondy. Istých je zatiaľ približne 17 miliónov eur, ktoré sa dajú použiť na technické riešenie systému energopomoci, prípadne na personálne výdavky s tým spojené. O zvyšných peniazoch sa ešte rokuje s Európskou komisiou (EK).
„Zatiaľ to vyzerá tak, že podľa existujúceho právneho systému komisie nebudeme môcť dostať presnú alokáciu alebo tie peniaze, ktoré dnes máme, nebudeme môcť jedna k jednej presunúť na energopomoc. Ale je plán, že tie peniaze môžeme dať do duálnych projektov, ktoré budú z tohto financované a tie nám uvoľnia peniaze v štátnom rozpočte, ktoré môžu ísť na energopomoc,“ vysvetlila Saková. Snahou je podľa nej čo najmenej zaťažovať štátny rozpočet a problém Slovenska s vyššími cenami energií si uvedomuje aj EK, ktorá nám prisľúbila pomoc.
Ministerka vyzdvihla, že schválený zákon jasne definuje, kto má na energopomoc nárok, ako sa bude vypočítavať a kedy toto právo vzniká alebo zaniká. „Výpočet bude automatický, bez potreby zložitých žiadostí a systém bude chrániť osobné údaje občanov. Občania budú môcť podať aj námietku a žiadosť o prepočet,“ konštatovala Saková. Zároveň zdôraznila, že register odberných miest nebude obsahovať citlivé údaje a všetky potrebné informácie sa načítajú automaticky z iných registrov. Bezpečnosť systému bude pravidelne kontrolovať aj Európska komisia.